Defender Rally thắng lớn tại Dakar Rally 2026 ngay lần đầu tham dự

Đội đua Defender Rally tạo nên dấu mốc lịch sử khi giành chiến thắng ngay trong lần đầu tiên tham dự Dakar Rally 2026, giải đua địa hình khắc nghiệt nhất hành tinh.

Ở phân hạng Stock, bộ đôi Rokas Baciuška và Oriol Vidal xuất sắc về nhất với tổng thời gian 58 giờ 09 phút 45 giây, mang về chức vô địch Dakar cho Defender.

Không chỉ dừng lại đó, Defender Rally tiếp tục khẳng định sức mạnh áp đảo khi hai kíp lái còn lại cán đích trong top đầu. Sara Price và Sean Berriman giành vị trí á quân, trong khi “Quý ngài Dakar” Stéphane Peterhansel cùng người đồng hành Mika Metge hoàn thành giải ở vị trí thứ tư.

Kết quả này giúp Defender chiếm ưu thế tuyệt đối ở phân hạng Stock ngay trong năm đầu ra mắt.

Chiến thắng của Defender Rally được xây dựng trên nền tảng mẫu xe thi đấu Defender Dakar D7X-R, phiên bản đua phát triển từ Defender OCTA. Mẫu xe sử dụng cấu trúc thân xe D7X bằng nhôm liền khối, hệ dẫn động và động cơ V8 4.4L tăng áp kép tương tự bản thương mại, sau đó được tinh chỉnh toàn diện để phù hợp với điều kiện khắc nghiệt của Dakar Rally và hệ thống giải World Rally-Raid (W2RC).

Trong suốt 14 ngày thi đấu tại Ả Rập Xê-út, ba chiếc Defender Dakar D7X-R hoàn thành tổng quảng đường hơn 24.000 km băng qua sa mạc. Đáng chú ý, các kíp lái của Defender giành trọn ba vị trí dẫn đầu ở 10 trên tổng số 13 chặng, cho thấy độ bền bỉ, ổn định và khả năng vận hành vượt trội của mẫu xe ngay trong môi trường thi đấu khắc nghiệt nhất.

Dakar Rally 2026 cũng là chặng mở màn của Giải vô địch World Rally-Raid 2026 (W2RC), đánh dấu bước khởi đầu ấn tượng của Defender trong chương trình đua xe kéo dài nhiều năm. Sau chiến thắng lịch sử này, đội đua Defender Rally tiếp tục hành trình tại chặng BP Ultimate Rally-Raid Bồ Đào Nha, diễn ra từ ngày 17 đến 22/3/2026.

Chiến thắng tại Dakar không chỉ mang ý nghĩa thể thao, mà còn là minh chứng rõ nét cho triết lý phát triển của Defender: Đưa công nghệ và độ bền của xe thương mại lên thử thách ở những điều kiện khắc nghiệt nhất, từ đó khẳng định vị thế thương hiệu trên toàn cầu.