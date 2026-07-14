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Defender biến hình thành xe bán tải: Từ 4 cửa thành 2 cửa, carbon khắp mọi nơi, dân chơi Việt muốn mua không dễ

Thanh Nhã
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Bên cạnh phiên bản được giới thiệu tại Goodwood Festival of Speed, người mua có thể tạo ra một phiên bản cá nhân thông qua các tùy chọn nâng cấp.

Mẫu Defender vừa được nâng cấp ngoại hình, nhưng vẫn chưa có phiên bản bán tải. Urban Automotive - đơn vị độc lập chuyên nâng cấp xe có trụ sở tại Anh - đã lấp đầy khoảng trống đó với bản độ bán tải hai cửa dành cho chiếc SUV này với tên gọi Widetrack Avontur.

Chiếc xe được nâng cấp từ mẫu Defender 110. Ảnh: Carscoops

Chiếc xe ra mắt lần đầu tại Goodwood Festival of Speed, đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập của Urban Automotive. Bên dưới thân xe được thiết kế lại là một chiếc Defender 110 Hard Top phiên bản thương mại.

Phần mái phía sau đã được loại bỏ, với các chi tiết trang trí bằng sợi carbon và cánh gió phù hợp được lắp vào các phần cắt. Hãng độ cũng loại bỏ cửa sau, thêm các phần mở rộng chắn bùn cùng màu thân xe, mâm hợp kim 23 inch, bộ chia gió sắc nét hơn và nắp ca-pô tùy chỉnh.

Những điểm nhấn trên xe. Ảnh: Carscoops

Tuy nhiên, điểm nổi bật thực sự là thùng xe bằng sợi carbon lộ ra ngoài, đi kèm với hệ thống thanh ray tiện ích dạng mô-đun, giá đỡ chai nước và cửa thùng sau có thể hoạt động như một chiếc xe bán tải đúng nghĩa.

Để duy trì độ cứng vững của xe nguyên bản, công ty đã bổ sung các thanh gia cố cấu trúc tùy chỉnh, bao gồm cả khung chống lật. Urban Automotive cho biết quá trình chuyển đổi này sử dụng tổng cộng hơn 36 linh kiện tùy chỉnh. Khách hàng có thể lựa chọn các loại sợi carbon khác nhau, từ loại bóng đến loại mờ.

Trước đây, thị trường từng có một bản độ tương tự dành cho Defender 130. Đơn vị thực hiện bản nâng cấp này là Heritage Custom - một hãng độ nổi tiếng với các mẫu xe mui trần.

Tất cả lái xe trên toàn quốc chú ý đề xuất quy định mới nhất từ Bộ Công an
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Tags

Anh

Defender

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