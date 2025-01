Đề xuất vị trí lập khu thương mại, nghỉ dưỡng quanh sân bay Long Thành

Đô thị Sân bay Long Thành là đô thị sân bay đầu tiên của cả nước mang tầm cỡ quốc tế. Do đó, đây là đô thị phải có tính chất, chức năng đảm bảo đáp ứng được các nhu cầu của một đô thị hiện đại, năng động và đáng sống.

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, cho biết với Báo Đồng Nai, qua rà soát các vị trí khu vực tập trung xung quanh dự án sân bay Long Thành, địa phương đã đề xuất một số vị trí tương ứng với các chức năng quy hoạch.

Trong đó, khu vực phát triển thương mại - dịch vụ - tài chính, trung tâm tổ chức sự kiện được đề xuất quy hoạch khu vực phía Tây Nam và Đông Bắc của sân bay Long Thành với quy mô đề xuất quy hoạch tại 2 khu vực này khoảng 1,7 ngàn hécta.

Địa phương đã đề xuất một số vị trí tương ứng với các chức năng quy hoạch đô thị sân bay Long Thành.

Khu vực phía Nam sân bay Long Thành (huyện Long Thành) và phía Đông Bắc sân bay Long Thành (huyện Cẩm Mỹ) được đề xuất là khu vực phát triển về logistics, công nghiệp công nghệ cao, phát triển về công nghệ sinh học cấp khu vực và quốc tế với diện tích khoảng 7,1 ngàn hécta.

Trong khi đó, khu vui chơi, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch nghỉ dưỡng được đề xuất quy hoạch tại phía Đông Nam sân bay Long Thành (xã Tân Hiệp, huyện Long Thành) với quy mô khoảng 1,8 ngàn hécta.

Khu vực nghiên cứu, giáo dục đào tạo quốc tế quy mô khoảng 100 hécta được đề xuất quy hoạch tại phía Nam sân bay Long Thành (các xã Phước Bình, Tân Hiệp, huyện Long Thành).

Ngoài các khu chức năng nói trên, huyện Long Thành đề xuất quy hoạch các khu đô thị đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ nhu cầu sinh sống, nghỉ dưỡng của cư dân gồm: Khu phức hợp đô thị dịch vụ Long Thành quy mô khoảng 2,8 ngàn hécta tại các xã Tam An, An Phước. Khu đô thị sinh thái Long Phước - Phước Thái, quy mô khoảng 1,5 ngàn hécta được đề xuất nghiên cứu trên diện tích 2 xã Long Phước, Phước Thái; Khu đô thị Lộc An - Bình Sơn ở phía Bắc Sân bay Long Thành, quy mô khoảng 2 ngàn hécta tại 2 xã Lộc An, Bình Sơn.

“Trong các khu đô thị này, hiện nay, Khu phức hợp đô thị dịch vụ Long Thành đang lập quy hoạch phân khu 1/2.000” - ông Lê Văn Tiếp cho biết.

Trong chuyến thăm đại công trường sân bay Long Thành gần đây, Thủ tướng đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai triển khai quy hoạch phát triển Long Thành thành đô thị sân bay bao gồm huyện Long Thành và một phần huyện Nhơn Trạch.

Đô thị sân bay Long Thành hướng tới mô hình hiện đại

Theo kế hoạch của tỉnh Đồng Nai, đô thị sân bay Long Thành sẽ được phát triển theo mô hình đô thị sân bay hiện đại. Mô hình này kết hợp sân bay với các khu chức năng thương mại, giải trí và công nghiệp, tạo nên một hệ sinh thái kinh tế bền vững, đồng thời mở ra nhiều cơ hội việc làm và đầu tư.

Thực tế, trên thế giới, nhiều quốc gia đã thành công trong việc xây dựng mô hình đô thị sân bay, tiêu biểu như Hà Lan (Amsterdam Schiphol), Đức (Frankfurt), Singapore (Changi) và Dubai.

Đô thị Long Thành hướng tới đạt tiêu chuẩn đô thị loại 3 trước năm 2030 và đô thị loại 2 sau năm 2030. Quy mô dân số dự kiến đạt 340.000-370.000 người vào năm 2030 và khoảng 480.000-500.000 người vào năm 2045.

Trong giai đoạn 1, sân bay Long Thành có 4 dự án thành phần được triển khai xây dựng.

Dự kiến, tỉnh sẽ chọn đơn vị lập đồ án quy hoạch chung, trình thẩm định và phê duyệt trong tháng 6/2025, đồng thời triển khai quy hoạch phân khu vào tháng 9/2025.

Theo báo cáo đến ngày 9/1, trong giai đoạn 1, sân bay Long Thành có 4 dự án thành phần được triển khai xây dựng.

Cụ thể, dự án thành phần 1 là trụ sở các cơ quan. Đến nay đã có 4/5 dự án khởi công và cam kết hoàn thành trước 31/12. Còn trụ sở của Trạm kiểm dịch động thực vật đang gấp rút khởi công.

Dự án thành phần 2 là các công trình quản lý bay, theo kế hoạch cũng hoàn thành trước 31/12. Trong đó hạng mục lớn và quan trọng nhất là đài kiểm soát không lưu đã thi công xong phần bê tông xi măng, đang cố gắng cất nóc trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Dự án thành phần 3 do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, bao gồm những hạng mục lớn và quan trọng như nhà ga, đường băng cất hạ cánh… Dự án thành phần 3 được chia thành 16 gói thầu xây lắp và thiết bị. Tính đến cuối tháng 12/2024, có 3 gói đã cơ bản hoàn thành; 7 gói đang triển khai thi công; 3 gói đang lựa chọn nhà thầu xây lắp và 3 gói khác đang thẩm định thiết kế kỹ thuật.

Đối với dự án thành phần 4 (các công trình dịch vụ mặt đất) đã mở thầu các gói thầu và cam kết hoàn thành vào 31/12.