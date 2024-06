Chiều 12/6, tại phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Một trong những vấn đề được quan tâm là việc bổ sung quy định thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để thực hiện công tác cảnh vệ (khoản 13 Điều 1 dự thảo luật).

Dự thảo luật quy định, việc thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của nước ngoài chỉ trong trường hợp thật sự cần thiết, khi đã sử dụng tất cả các nguồn nhân lực và phương tiện, thiết bị mang theo mà vẫn không đáp ứng được công tác cảnh vệ.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà. (Ảnh: quochoi.vn)

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đồng tình với quy định thuê lực lượng, phương tiện cảnh vệ.

Ông Vũ Hải Hà nêu thực tế, khi tổ chức các đoàn của lãnh đạo Quốc hội đi thăm nước ngoài, do thể chế chính trị, quy định pháp luật khác nhau nên việc đảm bảo công tác cảnh vệ bên ngoài không được đúng như tiêu chuẩn, quy định trong nước.

" Tuy nhiên, tôi cũng đề nghị quy định thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của nước ngoài để bảo vệ đối tượng cảnh vệ phải rất ngắn gọn về quy trình thuê, sử dụng tài sản công. Vì việc thuê ở nước phục vụ cho nhiệm vụ chính trị diễn ra rất nhanh, không thể tổ chức triển khai theo đúng quy trình pháp luật quy định trong nước như đấu giá, đấu thầu... ", Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nói.

Trước đó, báo cáo liên quan đến nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, bên cạnh ý kiến nhất trí với quy định trong dự thảo luật, có đại biểu đề nghị quy định thuê trong trường hợp bất khả kháng, hoặc quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, nguồn kinh phí chi trả, bồi thường thiệt hại nếu có.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị giao Chính phủ hoặc Bộ Tài chính quy định chi tiết về tiêu chuẩn và chế độ chi tiêu, định mức, thanh quyết toán về thuê lực lượng, phương tiện cảnh vệ ở nước ngoài.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới. (Ảnh: quochoi.vn)

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhận thấy, từ thực tiễn thực hiện công tác cảnh vệ đối với lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khi đi công tác nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các điều kiện về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật.

Nguyên nhân chủ yếu là do có sự khác nhau về thể chế chính trị; do sự khác nhau về quy định chế độ, biện pháp cảnh vệ, quy định quản lý, sử dụng vũ khí; do có một số hoạt động của đoàn ngoài chương trình đã thống nhất nên các nước không thực hiện biện pháp cảnh vệ…

" Do đó, cần phải có cơ chế cho lực lượng Cảnh vệ chủ động thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của nước ngoài trong trường hợp bất khả khảng là khi đã sử dụng tất cả các nguồn nhân lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật mang theo mà không đáp ứng được yêu cầu của công tác cảnh vệ ", ông Lê Tấn Tới nói.

Vì vậy, dự thảo Luật bổ sung quy định Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội có quyền quyết định thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để bảo vệ đối tượng cảnh vệ khi đi công tác nước ngoài là phù hợp, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với công tác cảnh vệ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nêu rõ, nguồn kinh phí để thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của nước ngoài là ngân sách Nhà nước. Tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, định mức, thanh quyết toán việc thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phải căn cứ vào pháp luật của nước sở tại và pháp luật của Việt Nam để thực hiện, trong đó có pháp luật về ngân sách Nhà nước, pháp luật về quản lý tài sản công.

Ông Lê Tấn Tới dẫn Điều 32 Luật Quản lý tài sản công, thực tiễn khi các lãnh đạo chủ chốt đi công tác tại nước ngoài, 4 Văn phòng Trung ương chủ trì việc thuê, thực hiện thủ tục thanh quyết toán tiền thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác cảnh vệ theo quy định của pháp luật, không phát sinh khó khăn, bất cập.

Do đó, trong dự thảo Luật này không quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, định mức, thanh quyết toán việc thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của lực lượng Cảnh vệ.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho giữ như quy định tại dự thảo luật đã trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.