Theo đề xuất mới nhất của Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm trong mùa nắng nóng (từ tháng 5 đến tháng 8) sẽ rơi vào khoảng 14h30 – 16h30 và 19h30 – 22h30. Với các tháng còn lại trong năm, giờ cao điểm dự kiến kéo dài từ 14h đến 19h. Đáng chú ý, Chủ nhật sẽ không còn bị tính là ngày có giờ cao điểm. Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0 giờ đến 6 giờ tất cả các ngày trong tuần (6 giờ).





Khung giờ bình thường áp dụng cho các khung giờ còn lại trong ngày (13 giờ/ngày đối với các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy và 18 giờ/ngày đối với ngày Chủ Nhật).

So với quy định hiện hành – vốn duy trì đã 12 năm qua với cao điểm vào buổi sáng và đầu tối (9h30 – 11h30 và 17h – 20h) – sự thay đổi này được đánh giá là khá mạnh.





Việc “xóa” khung giờ cao điểm buổi sáng và kéo dài sang buổi tối muộn phản ánh rõ một thực tế: nhu cầu sử dụng điện đã dịch chuyển đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết nắng nóng và mức độ phụ thuộc vào các thiết bị làm mát ngày càng tăng.





Một nguyên nhân khác đến từ sự thay đổi trong cơ cấu nguồn điện. Kể từ 2019, khi điện mặt trời và điện gió phát triển nhanh, nguồn cung điện vào ban ngày – nhất là buổi trưa – trở nên dồi dào hơn, trong khi buổi tối lại là thời điểm hệ thống chịu áp lực lớn. Điều này buộc cơ quan quản lý phải điều chỉnh lại khung giờ để vừa phản ánh đúng chi phí hệ thống, vừa khuyến khích người dùng dịch chuyển hành vi tiêu thụ điện.





Hiện nay khung giờ thấp điểm, cao điểm và giờ bình thường được áp dụng cho các khách hàng sử dụng điện như sản xuất, kinh doanh.



Đối với nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp, giá điện áp dụng theo cấp điện áp. Trong khi đó với nhóm khách hàng là hộ sinh hoạt, giá bán lẻ điện áp dụng theo bậc thang hoặc dùng công tơ thẻ trả trước.





Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh – nhóm chịu tác động trực tiếp từ giá điện theo giờ – thay đổi này có ý nghĩa lớn. Việc điều chỉnh kế hoạch vận hành, bố trí ca làm việc hay tối ưu dây chuyền sản xuất theo khung giờ mới sẽ trở thành bài toán bắt buộc nếu muốn kiểm soát chi phí năng lượng.





Hiện đề xuất vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến, nhưng nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất về cách tính giá điện trong nhiều năm trở lại đây.