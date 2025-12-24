Đề xuất quảng bá, tiêu thụ nông sản qua ứng dụng AI

Ngày 23/12, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Sở NN&MT Hải Phòng tổ chức Diễn đàn “kết nối nông sản vùng Đồng bằng sông Hồng, hướng tới thị trường Tết”.

Diễn đàn nhằm tăng cường kết nối giữa vùng sản xuất với nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiêu thụ, xây dựng đầu ra ổn định cho nông sản vụ đông. Đồng thời, là nơi chia sẻ thông tin vụ đông về giống, vật tư đầu vào, sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến, lưu thông, tiêu thụ. Giới thiệu tiến bộ công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại nông sản...

Bà Lương Thị Kiểm - Phó Giám đốc Sở NN&MT Hải Phòng - cho biết, năm 2025 Hải Phòng tiếp tục phát triển sản xuất vụ đông theo hướng hàng hóa tập trung. Khoảng 770.000 tấn nông sản vụ đông thì có 30% được tiêu thụ tại thành phố, còn lại tiêu thụ ở ngoại tỉnh và xuất khẩu.

Bà Lương Thị Kiểm - Phó Giám đốc Sở NN&MT Hải Phòng.

Theo bà Kiểm, khó khăn trong sản xuất vụ đông tại địa phương là liên kết chuỗi giá trị chưa bền vững, tỷ lệ sản phẩm tiêu thụ theo hợp đồng bao tiêu còn thấp; năng lực sơ chế, bảo quản sau thu hoạch, logistics, kho lạnh chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là đối với các sản phẩm xuất khẩu. Việc tiêu thụ phụ thuộc vào thương lái, dễ xảy ra tình trạng được mùa mất giá, việc xây dựng thương hiệu nông sản còn hạn chế...

Phó Giám đốc Sở NN&MT Hải Phòng đề nghị bộ ngành hỗ trợ Hải Phòng xây dựng khu sơ chế, chế biến để bảo quản sâu về nông sản ; quảng bá, giới thiệu nông sản, giới thiệu các doanh nghiệp xuất khẩu, đầu tư nhà máy chế biến.

Đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã nhận định, điểm nghẽn của vụ đông là khâu tiêu thụ. Do đó, họ kiến nghị cần có cơ chế vốn vay ưu đãi cho đầu tư kho lạnh, thiết bị đóng gói, kết nối với các chuỗi bán lẻ, hỗ trợ cho kết nối với chế biến sâu.

Một số đại biểu đề xuất ứng dụng AI trong sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản để gia tăng hiệu quả sản xuất vụ đông.

Một số đại biểu cho rằng, AI là đòn bẩy trong xúc tiến thương mại nông sản. Do đó đề xuất ngành nông nghiệp Hải Phòng cần tăng cường đào tạo, tập huấn về AI trong ứng dụng sản xuất và quảng bá, tiêu thụ nông sản để gia tăng hiệu quả sản xuất vụ đông.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, năm 2025 vụ đông miền Bắc dự kiến sản xuất 410.000 - 420.000 ha. Vụ đông có dư địa rất lớn và được xác định là vụ sản xuất chính, nâng cao thu nhập của người dân giúp định hình thương hiệu nông sản địa phương. Với vụ đông, thị trường nội địa vẫn là trụ cột song song với việc mở rộng thị trường xuất khẩu.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm nông sản vụ đông Hải Phòng.

Để phục vụ tốt thị trường Tết, bà Hương lưu ý cần bám sát thời vụ, điều chỉnh diện tích linh hoạt theo tín hiệu thị trường, rà soát cơ cấu cây trồng theo nhóm thu hoạch trước, cận và sau Tết; tăng cường sản xuất an toàn, chủ động sơ chế, bảo quản tại chỗ và đẩy mạnh kết nối thị trường thông qua các diễn đàn, đặc biệt hướng tới các thị trường có Tết âm lịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore.