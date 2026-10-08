Bộ Quốc phòng đề xuất nâng mức trợ cấp cho hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ.

Nội dung nâng mức trợ cấp cho hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được đề xuất tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Cụ thể như sau:

Chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe và phụ cấp lưu trú đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ

Nâng mức trợ cấp xuất ngũ 1 lần lên 5 lần mức lương cơ sở

1. Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội một lần được hưởng hoặc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiếm xã hội, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội được hưởng trợ cấp bằng 05 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm xuất ngũ.

Trường hợp có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc: Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng tính là 0,5 năm và được hưởng trợ cấp bằng 2,5 lần mức lương cơ sở; từ trên 06 tháng đển dưới 12 tháng được tính tròn là 01 năm và được hưởng trợcấp bằng 05 lần mức lương cơ sở.

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 04 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng; trường hợp xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

Nâng mức trợ cấp tạo việc làm bằng 8 lần mức lương cơ sở

3. Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 08 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm xuất ngũ.

Nâng mức chi tổ chức gặp mặt chia tay từ 50.000 lên 500.000 đồng

4. Trước khi xuất ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức gặp mặt chia tay, mức chi 500.000 đồng/người. Hạ sĩ quan, binh sĩ được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú theo quy định hoặc được cấp tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp lưu trú trong thời gian đi từ đơn vị đến nơi cư trú./.



