Đề xuất nâng mức bán điện mặt trời dư lên lưới tối đa 50%

Ảnh minh họa.

Nội dung này nằm trong dự thảo lần 3 nghị định sửa đổi Nghị định 57 và 58 quy định chi tiết luật Điện lực, hiện đang được trình Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo dự thảo, mô hình điện mặt trời mái nhà tự sản xuất - tự tiêu thụ được phép bán không quá 50% sản lượng điện thực phát lên lưới. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ bán điện dư được quy định cụ thể ở cấp nghị định, thay vì áp dụng linh hoạt theo từng địa phương.

Giá mua điện dư được xác định theo giá điện thị trường bình quân của năm liền trước, nhưng không vượt trần giá điện mặt trời mặt đất, nhằm tránh quay lại cơ chế giá ưu đãi cố định.

Thủ tục lắp đặt cũng được đơn giản hóa, chủ yếu theo hình thức thông báo. Riêng khu vực miền núi, biên giới, hải đảo có thể được xem xét bán toàn bộ điện dư để bảo đảm an ninh năng lượng tại chỗ.

Theo Bộ Công Thương, điện mặt trời mái nhà có nhiều ưu điểm như phân tán, không đòi hỏi đầu tư lưới truyền tải lớn, ít tác động đến hệ thống điện quốc gia, thời gian lắp đặt nhanh và đáp ứng nhu cầu điện tại chỗ. Việc tiếp tục khuyến khích phát triển loại hình này sẽ góp phần giảm tải cho hệ thống điện, hạn chế nguy cơ thiếu điện trong ngắn và trung hạn.

Thực tế triển khai Nghị định 58 thời gian qua cho thấy vẫn còn nhiều vướng mắc trong mua bán điện trực tiếp đối với điện mặt trời mái nhà. Trước đó, tại công văn số 5429 ngày 21/8/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã đề xuất tăng cường mua điện dư từ điện mặt trời mái nhà trong bối cảnh hệ thống điện thiếu nguồn.

Bộ Công Thương đang khẩn trương xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện cho giai đoạn 2026-2030. Nếu được ban hành, các hộ gia đình sẽ được hỗ trợ cả về tài chính và kỹ thuật, qua đó tạo động lực thúc đẩy điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh mẽ hơn.