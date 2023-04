Đề xuất một số vị trí mới mang hàm Thượng tướng, Thiếu tướng Công an

7 vị trí mang hàm Thượng tướng Công an nhân dân

Dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi quy định 7 vị trí mang hàm Thượng tướng bao gồm:

- Thứ trưởng Bộ Công an, số lượng không quá 6.

- Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Như vậy, dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi đã đề xuất bổ sung thêm 1 vị trí mang hàm Thượng tướng trong Công an nhân dân là sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Căn cứ đề nghị sửa đổi, bổ sung, theo Bộ Công an, hiện nay, Bộ Công an có một đồng chí Thứ trưởng biệt phái được phê chuẩn chức vụ này.

Theo đó, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 25 theo hướng: Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có cấp bậc hàm Thượng tướng.

Bổ sung thêm 5 vị trí mang hàm Thiếu tướng Công an nhân dân

5 vị trí được đề xuất bổ sung gồm:

- Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân, bảo đảm tương ứng với cấp bậc hàm của hiệu trưởng các trường đại học trong Công an nhân dân

- 1 đồng chí trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

- 2 vị trí Phó cục trưởng và tương đương của 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an, trừ đơn vị có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25.

Nói về cơ sở thực tiễn của đề xuất trên, Đại tá Trần Nguyên Quân, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính - tư pháp (Bộ Công an), thành viên tổ soạn thảo dự án luật nêu rõ: Hiện nay, Luật Công an nhân dân mới chỉ quy định cụ thể 199 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng (1 Đại tướng, 6 Thượng tướng, 35 Trung tướng, 157 Thiếu tướng), còn các vị trí khác chưa được quy định hoặc mới quy định trên cơ sở nguyên tắc nên thực tiễn thi hành luật gặp khó khăn, vướng mắc.

Mặt khác, triển khai thi hành Luật Công an nhân dân và các văn bản liên quan, tổ chức bộ máy các cấp công an đã được đổi mới căn bản, toàn diện, ở Bộ bỏ đơn vị cấp tổng cục, chỉ tổ chức đơn vị cấp cục và tương đương. Trong đó, hầu hết Thủ trưởng các đơn vị cấp Cục và tương đương có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng nhưng vẫn còn Thủ trưởng của một số đơn vị tương đương cấp Cục chưa được quy định có trần cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng nên thiếu đồng bộ, thống nhất trong quy định về cấp bậc hàm đối với các chức vụ, chức danh...