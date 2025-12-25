Đề xuất mới cực kì quan trọng liên quan tới biển số xe: Hàng chục triệu người dân chú ý!

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký và biển số phương tiện giao thông, trong đó đề xuất giảm mạnh chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Theo phương án này, nhiều loại xe sẽ được giảm tới 30% lệ phí so với mức đang áp dụng.

Đáng chú ý, đối với ôtô chở người dưới 9 chỗ, bao gồm cả xe bán tải, mức lệ phí tại Hà Nội và TP HCM dự kiến giảm từ 20 triệu đồng xuống còn 14 triệu đồng mỗi xe. Như vậy, nếu dự thảo được thông qua, người mua ôtô con tại hai đô thị lớn nhất cả nước sẽ tiết kiệm khoảng 6 triệu đồng trong chi phí lăn bánh ban đầu.

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ việc phân chia mức thu theo địa bàn hành chính. Theo đó, khu vực I gồm Hà Nội và TP HCM, áp dụng thống nhất cho tất cả các phường, không phân biệt nội thành hay ngoại thành. Khu vực II bao gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại. Việc phân vùng này là căn cứ để xác định mức lệ phí đăng ký và cấp biển số phương tiện.

Ngoài ôtô, lệ phí đăng ký xe máy cũng được đề xuất điều chỉnh giảm tương ứng 30%. Cụ thể, tại khu vực I, xe máy trị giá từ 0 đến 15 triệu đồng dự kiến giảm lệ phí từ 1 triệu xuống 700.000 đồng; xe trị giá trên 15 đến 40 triệu đồng giảm từ 2 triệu xuống còn 1,4 triệu đồng; xe trên 40 triệu đồng giảm từ 4 triệu xuống 2,8 triệu đồng. Tại khu vực II, mức lệ phí đăng ký xe máy dự kiến giảm từ 150.000 đồng xuống còn 105.000 đồng, áp dụng cho tất cả các nhóm giá trị xe.

Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh mức thu lần này nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí sở hữu phương tiện và kích thích nhu cầu tiêu dùng. Trước đó, Bộ Công an cũng từng đề xuất giảm lệ phí đăng ký xe, tuy nhiên vẫn giữ nguyên mức thu đối với việc cấp đổi biển số.

Hiện nay, lệ phí đăng ký và cấp biển số xe đang được thực hiện theo Thông tư 60/2023 và Thông tư 71/2025. Dự thảo mới, nếu được ban hành, sẽ thay thế các quy định liên quan về mức thu. Ngoài ra, dự thảo cũng nêu rõ trị giá xe máy làm căn cứ áp dụng mức lệ phí là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.

Đối với trường hợp trúng đấu giá biển số xe, tổ chức và cá nhân sẽ nộp lệ phí đăng ký và cấp biển số theo mức thu tương ứng với khu vực lựa chọn đăng ký. Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.