Đề xuất mới: Chi 200 tỷ đồng/năm khuyến khích người dân lấy hoá đơn qua chương trình “Hóa đơn may mắn”

Trong Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa công bố lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định: ngân sách nhà nước sẽ bố trí một khoản chi thường xuyên hàng năm bằng 0,1% tổng số thuế giá trị gia tăng (GTGT) nội địa thu được của năm trước liền kề. Với quy mô thu ngân sách hiện nay, mức này tương đương hơn 200 tỷ đồng mỗi năm.

Khoản chi sẽ được dùng để tổ chức các hoạt động khuyến khích lấy hóa đơn, trọng tâm là chương trình “Hóa đơn may mắn”. Trước đây, chương trình mới triển khai ở mức thí điểm, với ngân sách khoảng 11–12 tỷ đồng/năm, tổ chức quay thưởng theo quý và áp dụng tại một số địa phương. Nay, với đề xuất tăng chi lên hơn 200 tỷ đồng, Bộ Tài chính định hướng mở rộng quy mô toàn quốc, tổ chức quay thưởng xuyên suốt 12 tháng, đồng thời nâng giá trị giải thưởng từ mức vài trăm nghìn đồng tới hàng chục triệu đồng.

“Hóa đơn may mắn” là gì?

“Hóa đơn may mắn” là chương trình quay thưởng do cơ quan thuế triển khai nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa, dịch vụ. Mỗi hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế sẽ được hệ thống tự động ghi nhận là một “mã dự thưởng”. Người tiêu dùng không cần đăng ký thủ công, chỉ cần yêu cầu xuất hóa đơn khi mua hàng.

Định kỳ, cơ quan thuế sẽ tổ chức quay thưởng công khai để chọn ra những hóa đơn trúng giải. Cơ cấu giải thưởng đa dạng, từ tiền mặt trị giá vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng, tùy theo ngân sách từng giai đoạn. Nhờ vậy, người dân vừa có thêm lợi ích thiết thực, vừa góp phần thúc đẩy sự minh bạch trong quản lý thuế và chống thất thu ngân sách.

Với đề xuất mới, chương trình “Hóa đơn may mắn” được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích mạnh để hình thành thói quen lấy hóa đơn của người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong bối cảnh giao dịch điện tử ngày càng phổ biến.



