Đề xuất giáo viên mầm non phải được coi là nghề nặng nhọc, được nghỉ hưu sớm

Theo thuật lại của Vietnamnet, tại Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện nghỉ hưu ngày 16/6, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất giáo viên mầm non trong danh mục nghề được nghỉ hưu sớm. Ông Hiểu cho rằng, giáo viên mầm non phải được coi là ngành nghề nặng nhọc, độc hại, không chỉ dạy mà còn dỗ, múa, hát, áp lực công việc lớn.

VnExpress dẫn lời ông Ngọ Duy Hiểu cho hay, giáo viên mầm non phải đến sớm đón trẻ và kết thúc công việc muộn, số giờ làm việc thường vượt quá quy định. Có lần ông đi thực tế tại Tân Bình, TP HCM, có giáo viên 46 tuổi đứng lên nói "không biết lúc tôi 50 tuổi, các cháu còn muốn nghe cô múa hát nữa không", nhiều người khác đùa "không những trẻ mầm non không muốn học với cô già mà sinh viên cũng vậy".

Nguồn trên ghi nhận, nếu bổ sung, nhóm giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm so với quy định, 57 tuổi với nam và 55 với nữ. Trong khi đó theo quy định của Bộ luật Lao động, tuổi nghỉ hưu sẽ được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi với nam vào năm 2028 và đủ 60 với nữ vào năm 2035. Cả nước có khoảng 3 triệu lao động đang làm việc trong 1.800 ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bà Trịnh Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn nêu, việc bổ sung đối tượng giáo viên mầm non được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn là hợp lý. Bởi đây là một nghề mang tính đặc thù, đòi hỏi năng lực sư phạm riêng biệt.

Giáo viên mầm non phải có khả năng múa, hát, đọc, kể chuyện diễn cảm, hiểu tâm lý từng đứa trẻ. Công việc của họ chịu nhiều áp lực do vừa phải đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa phải đảm bảo sức khỏe, tinh thần, an toàn cho trẻ. Số giờ làm việc thực tế của giáo viên mầm non thường phải vượt quá quy định, nhưng hầu như không được tính thêm lương.



"Với đặc thù đó, giáo viên mầm non từ 50 tuổi trở lên có cách biệt lớn về tuổi đối với trẻ và khả năng múa, hát, sức khỏe giảm sẽ khiến cho việc phản ứng xử lý tình huống không được kịp thời, không đảm bảo chất lượng giáo dục và an toàn cho trẻ.

Hơn nữa, mầm non là giai đoạn đặt nền tảng cho cả quá trình phát triển của trẻ sau này, mà trẻ ở trường cả ngày từ sáng đến chiều chỉ tiếp xúc với giáo viên, trong khi khả năng trẻ tự phục vụ ứng phó với các tình huống chưa cao, yêu cầu đối với giáo viên mầm non lại càng cao.

Theo đó, việc giảm tuổi nghỉ hưu cho giáo viên mầm non không chỉ giúp cho họ có quyền lợi hợp pháp, chính đáng vì đặc thù nghề nghiệp mà còn giúp cho việc trẻ hóa đội ngũ giáo viên mầm non, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tương lai của đất nước", báo Tin tức dẫn thông tin từ bà Hằng.

Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non Bộ GD-ĐT Cù Thị Thủy bày tỏ quan điểm cũng mong muốn để tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non chỉ ở mức 55 tuổi.



Theo Vietnamnet, ông Nguyễn Ngọc Ân, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nêu con số, sau một tuần khảo sát nhanh với 10.698 giáo viên mầm non, 96% giáo viên đề nghị giữ nguyên tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi, không tăng lên 60 tuổi.



Ông Ân cho rằng, một cô giáo phải trông nhiều trẻ nên phản xạ đón, đỡ trẻ khi thực hành các bài tập trên lớp mà giao cho cô giáo từ 55 tuổi trở đi sẽ không thể đảm bảo, nguy cơ mất an toàn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

(Tổng hợp)