Đề xuất dừng hoạt động Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Bộ Xây dựng đang Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dừng hoạt động, Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng điều phối chung về trật tự, an toàn giao thông (ảnh minh họa)

Theo Bộ Xây dựng, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia được thành lập từ năm 1997 theo Quyết định số 917/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đã trải qua nhiều lần kiện toàn, trong đó có các đợt kiện toàn quan trọng vào các năm 2010, 2011 và gần đây nhất là theo Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22-6-2027 về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đánh giá, trong suốt quá trình hoạt động, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các cấp, đã góp phần hỗ trợ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc điều phối, đôn đốc và phối hợp liên ngành đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thúc đẩy công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và từng bước tạo chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc tại các đô thị lớn.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện, mô hình này cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập, nhất là trong việc phân định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm giữa Ủy ban với các bộ, ngành và chính quyền địa phương; còn có hiện tượng chồng chéo trong chỉ đạo, điều phối và chưa làm rõ đầy đủ vai trò chịu trách nhiệm chính đối với một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Vì vậy, trên cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc xây dựng Dự thảo Quyết định dừng hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cần thiết.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng ban hành quyết định bãi bỏ quyết định số 22/2017/QĐ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố để chấm dứt hoạt động của các cơ quan này.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương chấm dứt hoạt động kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Bộ Công an được giao là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện chức năng điều phối chung về trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc sau khi Ủy ban An toàn giao thông guốc gia dừng hoạt động; bao gồm tổng hợp số liệu tai nạn giao thông, theo dõi tình hình, đánh giá xu hướng, báo cáo định kỳ và đột xuất, đề xuất các biện pháp chỉ đạo liên ngành khi cần thiết.

Bộ Xây dựng đề nghị thời gian dự kiến Thủ tướng Chính phủ thông qua ban hành trong tháng 3-2026.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia hiện nay được tổ chức theo mô hình ban chỉ đạo liên ngành. Cơ quan chuyên môn giúp việc cho Ủy ban là Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hiện có tổ chức 1 cấp với nhân sự, không có cấp phòng, gồm: 15 công chức thuộc biên chế của cơ quan Thường trực là Bộ Xây dựng giao, 2 sĩ quan biệt phái từ Bộ Công an. Ngoài ra có 2 lái xe theo hợp đồng lao động.





