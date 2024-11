Đề xuất đầu tư tổ hợp y tế kỹ thuật cao 1.500 tỉ ở Quảng Nam

Vừa qua, Công ty CP Tổ hợp y tế kỹ thuật cao An An Hòa đã có văn bản đề xuất tỉnh Quảng Nam cho phép nghiên cứu thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp y tế kỹ thuật cao An An Hòa và hoạt động theo mô hình Bệnh viện đa khoa chất lượng cao; Bệnh viện chuyên khoa lão khoa và phục hồi chức năng; Trung tâm công nghệ xét nghiệm, tầm soát, chẩn đoán và điều trị bằng công nghệ cao.

Địa điểm đề xuất dự án ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Quy mô đề xuất bệnh viện đa khoa 200 phòng với 500 giường. Tổng diện tích của dự án là 20 ha, tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng.

Phối cảnh tổng thể dự án

Theo Công ty An An Hòa, các dịch vụ và cơ sở y tế tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và nhiều tỉnh miền Trung vừa thiếu vừa yếu trầm trọng, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tăng lên. Điều này đã làm cho người dân phải di chuyển xa về Huế, Đà Nẵng và nhất là TP HCM để khám bệnh, tầm soát hay điều trị, chữa bệnh...

Công ty này đang làm việc với các nhà đầu tư trong lĩnh vực y tế tại TP HCM, các bệnh viện đa khoa, bệnh viện lão khoa, đột quỵ, phục hồi chức năng và các trung tâm công nghệ chẩn đoán, xét nghiệm, tầm soát và điều trị kỹ thuật cao ở Hàn Quốc, Nhật Bản để nghiên cứu, đầu tư và phát triển mô hình tổ hợp y tế tại tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi họp mới đây, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đánh giá dự án rất phù hợp với tỉnh địa phương khi Quảng Nam chưa có bệnh viện chuyên khoa lớn. Nếu đi vào hoạt động, dự án Tổ hợp y tế kỹ thuật cao sẽ chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân Quảng Nam và khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các ngành chức năng hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện quy trình thủ tục tiếp nhận đầu tư.