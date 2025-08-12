Đề xuất đánh đắm một con tàu hoang trên biển Việt Nam để làm điểm du lịch

Ảnh minh hoạ.

Mới đây, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive (Amadive) đã gửi văn bản đến Sở Du lịch TP HCM và các đơn vị liên quan, đề xuất đề án đánh chìm 1 con tàu cũ tên là Sheng Li nhằm hình thành điểm lặn biển cao cấp tại Côn Đảo.

Theo Amadive, dự án này không chỉ góp phầ

n thu hút du khách trong và ngoài nước mà còn thúc đẩy phát triển du lịch xanh, hướng tới trải nghiệm gắn kết với thiên nhiên tại Côn Đảo. Điểm lặn xác tàu sẽ trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp, từ đó mở rộng dư địa tăng trưởng và tạo thêm việc làm chất lượng cho người dân địa phương.

Ngoài giá trị du lịch, xác tàu chìm sẽ đóng vai trò như một rạn san hô nhân tạo, là nơi trú ẩn và sinh sản của nhiều loài sinh vật biển, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học. Việc hình thành điểm lặn mới cũng giúp giảm áp lực khai thác lên các rạn san hô tự nhiên, tạo điều kiện để chúng phục hồi và phát triển bền vững.

Nói với Báo Pháp luật TP, ông Ngô Tuấn Tú, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive, đề án sẽ là một ví dụ điển hình về cách con người có thể tác động tích cực đến môi trường và sẽ trở thành một hình thức trực quan để giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường và đại dương.

Theo ông Tú, đề án được xây dựng theo đúng quy trình và quy định của pháp luật, đảm bảo các yếu tố về an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường và cảnh quan biển.

"Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng các khía cạnh kỹ thuật và kinh tế của dự án và tin tưởng vào tính khả thi cũng như những lợi ích lâu dài mà nó mang lại cho Côn Đảo nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung. Chúng tôi mong muốn cơ quan nhà nước xem xét và chấp thuận đề án này, hướng dẫn chúng tôi hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để có thể triển khai đề án thành công", Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive nói.

Amadive là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ du lịch lặn biển thể thao, giải trí, có trụ sở tại Côn Đảo. Công ty được cấp phép hoạt động từ tháng 2/2021 và nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao vào tháng 9/2022.

Cách đây khoảng 2 năm, tàu Sheng Li trôi dạt tự do, được lực lượng chức năng kéo về, neo đậu tại cảng Hải đội R33 (Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3, đóng quân tại Côn Đảo) chờ xử lý.

Tháng 8/2024, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã ban hành kế hoạch di dời tàu đến neo đậu tại khu neo đậu tại khu tránh trú bão huyện Côn Đảo (cách vị trí neo ở Hải đội R33 1,5km).

Liên quan đến xử lý tàu Sheng Li, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã tổ chức nhiều cuộc họp, phối hợp với các sở ngành, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3, huyện Côn Đảo để đưa ra phương án.

Đến 9/5/2025, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản là tàu Sheng Li. Giá khởi điểm bán đấu giá là 1,7 tỷ đồng. Giá khởi điểm nêu trên là giá theo hiện trạng tàu đang neo đậu tại huyện Côn Đảo, không bao gồm thuế giá trị gia tăng và các phí, lệ phí khác. Đơn vị được giao tổ chức bán đấu giá là Sở Tài chính.