Nhà phân tích quân sự, cựu Đại tá Mikhail Khodarenok đã cảnh báo về điều này trong một bài viết đăng trên Gazeta.Ru, nhấn mạnh rằng động thái như vậy của Washington sẽ cho phép Điện Kremlin trả đũa, có khả năng đẩy căng thẳng lên một cấp độ mới.

Theo vị chuyên gia, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cung cấp các loại vũ khí dẫn đường chính xác như Tomahawk không chỉ nâng cao năng lực tấn công mục tiêu ở tầm xa lên tới 2.500 km của Kyiv mà còn buộc Moskva phải thực hiện bước đi quyết liệt để khôi phục cán cân quyền lực.

Ông Khodarenok đã xác định hai phản ứng chính có thể xảy ra từ Nga đối với việc bổ sung tên lửa Tomahawk cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Phản ứng đầu tiên sẽ bao gồm một cuộc tấn công lớn vào khu nhà chính phủ ở Kyiv, nơi đặt trụ sở của giới lãnh đạo quân sự và chính trị đất nước.

Nhà phân tích này liên hệ biện pháp trên với những lời đe dọa gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đối với Moskva, lưu ý rằng "sau những lời đe dọa của nhà lãnh đạo Ukraine đối với Điện Kremlin, khu nhà này, ít nhất nên bị san phẳng trong tương lai rất gần".

Ông Khodarenok tin rằng cách tiếp cận này sẽ gửi đi một tín hiệu trực tiếp rằng leo thang căng thẳng là không thể chấp nhận được và thể hiện quyết tâm của Nga trong việc bảo vệ lợi ích của mình.

Nga cảnh báo về một cuộc tấn công hạt nhân hạn chế.

Kịch bản thứ hai, theo ông Khodarenok, liên quan đến những hậu quả lan rộng hơn và bao gồm việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân chiến lược lên mức cao nhất, tiếp theo là các cuộc tấn công phô diễn.

Điều này sẽ bao gồm những vụ phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có kiểm soát, đơn lẻ vào một số vùng biển hoang vắng hoặc khu vực thưa dân để làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của tình hình mà không trực tiếp tham gia vào một cuộc chiến tranh toàn cầu.

"Một vụ nổ hạt nhân trên cao cũng có thể xảy ra trên Biển Đen, khiến nó có thể nhìn thấy rõ ràng ở Odessa, Mykolaiv và Kyiv. Rất có thể một vụ nổ sẽ không đủ", nhà quan sát viết, đồng thời nhấn mạnh tác động tâm lý của những hành động như vậy.

Đánh giá này được đưa ra trong bối cảnh Thượng nghị sĩ Nga Vladimir Dzhabarov phát biểu tại Hội đồng Liên bang - người trước đó đã ám chỉ rằng việc chuyển giao tên lửa Tomahawk sẽ ảnh hưởng không chỉ đến Ukraine mà còn đến nhiều bên trong cuộc xung đột.

Ông Dzhabarov tuyên bố rằng Tổng thống Trump hoàn toàn hiểu trách nhiệm đối với quyết định này và những hậu quả tiềm tàng, bao gồm cả việc phá vỡ cuộc đối thoại mong manh giữa Moskva và Washington.

Bản thân ông Trump khi phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 6 tháng 10, đã xác nhận rằng quyết định về tên lửa đã được đưa ra, nhưng từ chối tiết lộ bản chất của quyết định, lưu ý rằng muốn tránh leo thang thêm.

Về phần mình, các nhà lãnh đạo Điện Kremlin đã bày tỏ sự sẵn sàng thực hiện các bước đi thích hợp nếu việc chuyển giao diễn ra, nhằm thể hiện quyết tâm của họ.