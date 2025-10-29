Sáng 29/10, phát biểu tại hội trường về kinh tế - xã hội, đại biểu Trần Hoàng Ngân nói: " Trong những ngày qua, chúng ta thật đau lòng khi thấy Nhân dân phải chống chịu với ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt. Nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi những cơn bão vừa qua ".

Từ đó, ông đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội gói tài chính khẩn cấp, tăng bội chi ngân sách, tăng chi ngân sách để hỗ trợ người dân, khắc phục hạ tầng bị hư hỏng do thiên tai ở các địa phương.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cũng nhất trí với chỉ tiêu tăng trưởng GDP trên 10% trong năm 2026. Ông cho rằng dù mục tiêu cao nhưng là có cơ sở. Song hành với tăng trưởng kinh tế, đại biểu cũng lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường, văn hóa, y tế, giáo dục và nâng cao chất lượng cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân.

Theo ông, Chính phủ còn dư địa để thực hiện do bội chi ngân sách giai đoạn 2021-2025 mới ở mức 3,2% GDP, thấp hơn kế hoạch 3,6%. Gói hỗ trợ này, theo ông Ngân, sẽ giúp sửa chữa hạ tầng bị hư hại và mang lại hạnh phúc thiết thực cho người dân.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân. (Ảnh: QH).

Cũng thảo luận về vấn đề này, đại biểu Tô Ái Vang (Cần Thơ) nêu ý kiến: Trong những năm gần đây, thế giới và trong nước đã chứng kiến nhiều trận bão, lũ kinh hoàng, không chỉ gây thiệt hại nặng về của cải vật chất mà còn thiệt hại về con người.

“ Mùa mưa thì bão, lũ; mùa khô thì hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng. Thiên tai ngày càng khốc liệt, gây tổn thất lớn về người và của, đe dọa đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ”, bà Vang nêu.

Theo đại biểu, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tăng khả năng chống chịu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Tuy nhiên, bà cho rằng cần rà soát, đánh giá toàn diện tình trạng hạ tầng giao thông tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng, đồng thời bổ sung ngân sách hỗ trợ khôi phục, hoàn thiện hệ thống hạ tầng.

“ Đây là vấn đề quan trọng và cấp thiết nhất hiện nay, bởi hạ tầng giao thông bị tàn phá sẽ kéo theo nhiều hệ lụy kinh tế - xã hội ”, đại biểu Tô Ái Vang nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) cũng nhận định, hiện Việt Nam có Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã, song lực lượng này mỏng, hoạt động kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn và trang thiết bị, chưa đáp ứng yêu cầu ứng cứu nhanh trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Chính vì vậy, theo bà đã đến lúc cần thành lập lực lượng cứu trợ nhân dân - một mạng lưới cứu hộ cơ sở được huấn luyện, trang bị kỹ năng cơ bản, phối hợp cùng lực lượng chuyên trách khi có thiên tai.