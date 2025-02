Đề xuất chọn Hà Tĩnh là nơi dự phòng xây nhà máy điện hạt nhân

Ngày 17/2, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt Quy hoạch điện VIII điều chỉnh ) và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược” nhằm hoàn thiện đề án trình Chính phủ.

Thông tin tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Dương - đại diện Viện Năng lượng, Bộ Công Thương - cho biết, đến hết năm 2024, tổng công suất đặt nguồn điện của Việt Nam (không tính nguồn điện mái nhà hiện hữu) đạt khoảng 79 GW, tương ứng khoảng 53% tổng công suất đặt dự kiến đến năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII.

Đến thời điểm này, so với Quy hoạch điện VIII mới chỉ có xây dựng nhiệt điện than đạt 100%, còn điện gió trên bờ đạt 19%, thủy điện vừa và lớn đạt 42%, thủy điện nhỏ đạt 36%. Tính chung việc phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo đến hết 2024 chỉ đạt từ 19-42% so với kế hoạch.

Trong khi đó, các nguồn điện lớn dự kiến đưa vào vận hành giai đoạn 2026-2030 như nhiệt điện LNG, nhiệt điện khí nội, nguồn điện linh hoạt, pin lưu trữ, thủy điện tích năng, điện gió ngoài khơi đều chậm tiến độ…

Ông Nguyễn Văn Dương - đại diện Viện Năng lượng chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: BCT.

Với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nhu cầu điện đặt ra trong giai đoạn tới rất lớn, ông Dương cho rằng việc đảm bảo cấp điện cho hệ thống cho các năm 2026-2029 sẽ chủ yếu dựa vào các nguồn có khả năng xây dựng nhanh như thủy điện nhỏ, điện gió, điện mặt trời, pin tích năng và nguồn nhiệt điện linh hoạt.

Với điện hạt nhân , theo đại diện Viện Năng lượng, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 đã được Thủ tướng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư. Dự kiến đưa vào vận hành trong giai đoạn 2030-2035, với quy mô đạt 6.000-6.400 MW.

Giai đoạn đến 2050, hệ thống cần bổ sung khoảng 4,5-5 GW điện hạt nhân tại miền Bắc và 0-3 GW tại miền Trung (chủ yếu là điện hạt nhân dạng modul quy mô nhỏ SMR) để cung cấp nguồn điện nền, có thể tăng thêm trong kịch bản phụ tải cao đặc biệt và một số kịch bản độ nhạy.

Để nguồn điện hạt nhân có thể cạnh tranh với các nguồn điện khác và vào vận hành trong giai đoạn 2031-2035, đại diện Viện Năng lượng đề nghị trên cơ sở tối ưu về chi phí, suất đầu tư điện hạt nhân cần xem xét giảm xuống mức khoảng 4.000 USD/kW.

"Hiện, Việt Nam đã xác định được 8 vị trí tiềm năng phát triển điện hạt nhân, với công suất mỗi vị trí khoảng 4-6 GW. Trong kịch bản độ nhạy khi tìm được vị trí xây dựng điện hạt nhân tại vùng Bắc Bộ, mô hình tính toán lựa chọn phát triển thêm công suất điện hạt nhân tại vùng Bắc Bộ giai đoạn đến 2045 với quy mô khoảng 900 MW và tăng lên 4.800 MW giai đoạn đến năm 2050", đại diện Viện Năng lượng nói.

Thôn Sơn Tịnh, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (vòng đỏ) là 1 trong 8 địa điểm đã được xác định tiềm năng xây nhà máy điện hạt nhân.

Viện Năng lượng cũng đề xuất sớm lập Quy hoạch phát triển điện hạt nhân theo Luật Quy hoạch và Luật Năng lượng Nguyên tử để chuẩn xác quy mô, xác định công nghệ, địa điểm, thời điểm, đặc biệt với công nghệ lò dạng modul quy mô nhỏ SMR.

Trước đó, tại Hội nghị tham vấn ý kiến hội đồng thẩm định đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, để đáp ứng nhu cầu điện trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ phát triển hạt nhân tập trung, hạt nhân quy mô nhỏ trên phạm vi cả nước.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị trong Quy hoạch điều chỉnh điện VIII lần này ban soạn thảo phải xác định đến năm 2030 không phải chỉ là Ninh Thuận mà ít nhất phải có 3 trong 8 địa điểm đã được xác định có thể xây dựng nhà máy điện hạt nhân.