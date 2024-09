Bộ Công an đang dự thảo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.



Lực lượng Công an đọc Quyết định khởi tố với một bị can. Ảnh minh hoạ

Theo đó, về nghĩa vụ của người chấp hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, Điều 40 dự thảo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú quy định, các đối tượng này phải có mặt theo giấy triệu tập của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan; Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, nơi làm việc; Chịu sự giám sát của UBND cấp xã nơi bị can, bị cáo cư trú hoặc đơn vị quân đội đang quản lý bị can, bị cáo. Việc giám sát được thực hiện bằng giám sát điện tử khi có đủ điều kiện quy định; Cư trú trên địa bàn cấp xã theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của người có thẩm quyền. Khi vắng mặt tại nơi cư trú phải được sự đồng ý của Cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt theo yêu cầu của Chủ tịch UBND cấp xã đang cư trú hoặc người đứng đầu đơn vị quân đội đang quản lý, theo dõi;

Đối với người bị gắn thiết bị giám sát điện tử phải báo cáo ngay cho Công an cấp xã, đơn vị quân đội đang quản lý, theo dõi khi thiết bị giám sát điện tử gặp sự cố làm mất tín hiệu hoặc không sử dụng được.

Trường hợp người chấp hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú mà trước đó không bị áp dụng biện pháp tạm giam, sau khi nhận được lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú Công an cấp xã, đơn vị quân đội đang quản lý, theo dõi có trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi, quản lý.

Trường hợp thực hiện giám sát điện tử, Công an cấp xã có trách nhiệm báo cáo Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú Công an cấp huyện, đơn vị quân đội đang quản lý, theo dõi báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự quân khu và tương đương thực hiện quản lý tạm giữ, tạm giam đối với trại tạm giam, nhà tạm giữ khu vực thuộc phạm vi quản lý đề nghị cấp thiết bị giám sát điện tử. Ngay sau khi nhận được thiết bị giám sát điện tử, Công an cấp xã, đơn vị quân đội đang quản lý, theo dõi gắn thiết bị giám sát điện tử và tổ chức quản lý, theo dõi người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Về việc lao động, học tập của người chấp hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, Điều 44 dự thảo Luật nêu rõ, người chấp hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, công nhân công an, người lao động nếu được tiếp tục làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thì được hưởng tiền lương và chế độ khác phù hợp với công việc mà họ đảm nhiệm, được tính vào thời gian công tác, thời gian tại ngũ theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp thực hiện giám sát điện tử thì công việc được bố trí còn phải bảo đảm yêu cầu giám sát điện tử.