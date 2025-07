Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (hiệu lực thi hành từ 1/1/2025), do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Ở luật này, theo quy định hiện hành thời gian lái xe của tài xế ô tô kinh doanh vận tải là không quá 10 giờ mỗi ngày; không quá 48 giờ mỗi tuần; không lái xe liên tục quá 4 giờ.

Nay Bộ Công an đề xuất sửa đổi theo hướng bỏ quy định đóng khung 10 giờ mỗi ngày và 48 giờ mỗi tuần. Thời gian lái xe của tài xế ô tô kinh doanh vận tải trong 1 ngày và trong 1 tuần sẽ thực hiện theo quy định tại bộ Luật Lao động.

Riêng thời gian lái xe liên tục, Bộ Công an đề xuất vẫn giữ nguyên mức không quá 4 giờ.

Theo Bộ Công an, việc đề xuất sửa đổi dựa trên những kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Các kiến nghị cho thấy việc quy định thời gian lái xe trong tuần và thời gian lái xe liên tục của luật Trật tự, an toàn giao thông "chưa phù hợp" với một số quốc gia trong khu vực.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đánh giá các quy định còn khó khăn cho hoạt động vận tải, bố trí lái xe...

Được biết trước đó, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam từng gửi nhiều văn bản kiến nghị tới cơ quan thẩm quyền, cho rằng quy định chỉ được lái xe tối đa 48 giờ mỗi tuần là rất khó thực hiện. Có nhiều điểm ảnh hưởng đến thời gian lái xe của tài xế (như: chất lượng đường sá; ùn tắc giao thông; thiếu trạm dừng nghỉ…).

Với quy định lái xe tối đa 48 giờ mỗi tuần, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường dài phải bố trí thêm tài xế, dẫn tới gia tăng chi phí hoạt động và giá cước vận tải, ảnh hưởng tới thu nhập của tài xế.

Tài xế lái xe (Ảnh minh họa).

Cũng tại dự thảo luật, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định xe kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở hành khách .

Theo cơ quan soạn thảo, quy định như trên nhằm bảo đảm cho phương tiện kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ được quản lý chặt chẽ hơn, phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện các vi phạm trật tự an toàn xã hội trên phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đây, Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ chỉ quy định xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình; xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe mà chưa quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở hành khách.