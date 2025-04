Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì họp hội đồng thẩm định dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi). Cùng dự có ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - đơn vị cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật.

Tại buổi thẩm định, ông Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) đã trình bày tóm tắt nội dung cơ bản và những điểm mới của dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).

Theo đó, dự án luật sửa đổi những quy định như: sửa đổi các quy định liên quan đến cán bộ, công chức khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã).

Ông Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) trình bày nội dung cơ bản và những điểm mới của dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) Dự thảo Luật thống nhất quản lý đội ngũ cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã Trong đó, dự thảo Luật thống nhất quản lý đội ngũ cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã, không phân biệt công chức cấp xã với công chức cấp tỉnh, bảo đảm đúng chủ trương của Đảng về liên thông trong công tác cán bộ; bổ sung quy định điều khoản chuyển tiếp để bảo đảm cán bộ, công chức cấp xã (hiện hành) được giữ nguyên số lượng biên chế cho đến khi hoàn thành việc rà soát, tinh giản, cơ cấu lại và sắp xếp theo vị trí việc làm của chính quyền địa phương; được bảo lưu mức tiền lương hiện hưởng cho đến khi bố trí việc làm mới theo quy định của Chính phủ…

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng sửa đổi các quy định liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức theo vị trí việc làm để tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong và sau quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; hoàn thiện quy định về thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan nhà nước…

Không nên áp dụng khái niệm vị trí việc làm cho cán bộ

Góp ý vào dự thảo Luật, ông Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, Chính phủ cần thống nhất quản lý vị trí việc làm trong toàn hệ thống, trong khi việc quản lý biên chế có thể phân cấp cho các cơ quan, tổ chức phù hợp với thực tiễn.

Dự thảo Luật hiện tại đã bỏ chương quy định về các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ. Việc này cần được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi những điều kiện như lương, trụ sở làm việc, cơ sở vật chất… là yếu tố thiết yếu, tạo nền tảng cho việc thực hiện công vụ hiệu quả. Do đó, Luật cần có quy định cụ thể để bảo đảm điều kiện thực thi công vụ.

Về hình thức “chỉ định”, đề nghị bổ sung với phạm vi phù hợp. Thực tế, cán bộ chủ yếu được lựa chọn thông qua bầu cử, chỉ trong một số trường hợp đặc biệt mới áp dụng hình thức chỉ định – chủ yếu trong các cơ quan của Đảng. Vì vậy, cần cân nhắc kỹ lưỡng nội dung này trong Luật để bảo đảm tính nhất quán với thực tiễn tổ chức cán bộ.

Ngoài ra, cần phân biệt rõ giữa quản lý cán bộ và quản lý công chức. Việc xây dựng vị trí việc làm chỉ phù hợp với đối tượng là công chức – những người làm việc theo ngạch, theo vị trí chuyên môn. Đối với cán bộ, nhất là những vị trí do bầu cử quyết định (như đại biểu Quốc hội, HĐND, Ủy viên Trung ương…), việc bố trí công tác dựa trên tín nhiệm, năng lực và sự phân công tổ chức. Do đó, không nên áp dụng khái niệm vị trí việc làm cho cán bộ, mà cần tuân theo Luật Bầu cử, Điều lệ Đảng và các quy định liên quan.

Về đề xuất bỏ ngạch công chức, ông Trần Anh Tuấn cho rằng điều này cần được xem xét một cách thận trọng. Nếu bỏ ngạch thì cần phải có chức danh thay thế tương xứng bởi lẽ, ngạch không chỉ phản ánh thứ bậc trong hệ thống hành chính mà còn là căn cứ thể hiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức…



Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại buổi thẩm định.

Cần hoàn thiện khung pháp lý về vị trí việc làm

Kết luận buổi thẩm định, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhất trí về việc sửa đổi toàn diện với dự thảo Luật nhằm thể chế toàn bộ chủ trương đường lối của Đảng về tổ chức cán bộ.