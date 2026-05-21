Đề xuất bất ngờ về quy chế mới cho Ukraine trong EU

Ngày 21/5, hãng tin Reuters cho biết, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đưa ra đề xuất trao cho Ukraine quy chế “thành viên liên kết” Liên minh châu Âu (EU) như một bước trung gian trước khi nước này chính thức gia nhập khối.

Theo Reuters, ông Merz nhấn mạnh việc trao cho Ukraine vai trò trực tiếp trong các cấu trúc của EU sẽ là bước đi cần thiết trên lộ trình tiến tới thành viên đầy đủ. Với quy chế này, đại diện Ukraine có thể tham dự các hội nghị thượng đỉnh và các cuộc họp bộ trưởng của EU, song sẽ không có quyền bỏ phiếu.

Ngoài ra, ông Merz cũng đề nghị các quốc gia EU cam kết chính trị trong việc áp dụng điều khoản hỗ trợ lẫn nhau đối với Ukraine, nhằm tạo ra những bảo đảm về an ninh cho Ukraine.

Theo Reuters, sáng kiến của ông Merz được xem là nỗ lực dung hòa giữa mong muốn gia nhập nhanh chóng của Ukraine và thực tế nước này hiện vẫn chỉ là quốc gia ứng cử viên.

Trước đó cùng ngày, hãng tin DPA của Đức dẫn lời ông Merz cho rằng việc hoàn tất đàm phán gia nhập EU của Ukraine trong thời gian ngắn là điều “không thực tế”.

Ngày 30/4, báo Politico cũng đưa tin một số quốc gia thành viên EU đã bác bỏ kế hoạch kết nạp nhanh Ukraine, thay vào đó đề xuất một hình thức hội nhập hạn chế hơn. Song song với đó, Ukraine vẫn phải tiến hành những cải cách cần thiết để đáp ứng tiêu chuẩn gia nhập đầy đủ.