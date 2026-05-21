HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đề xuất bất ngờ về quy chế mới cho Ukraine trong EU

Hải Yến
|

Một ý tưởng trung gian vừa được đưa ra, hứa hẹn mở đường cho tiến trình hội nhập nhưng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai.

Ngày 21/5, hãng tin Reuters cho biết, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đưa ra đề xuất trao cho Ukraine quy chế “thành viên liên kết” Liên minh châu Âu (EU) như một bước trung gian trước khi nước này chính thức gia nhập khối.

Theo Reuters, ông Merz nhấn mạnh việc trao cho Ukraine vai trò trực tiếp trong các cấu trúc của EU sẽ là bước đi cần thiết trên lộ trình tiến tới thành viên đầy đủ. Với quy chế này, đại diện Ukraine có thể tham dự các hội nghị thượng đỉnh và các cuộc họp bộ trưởng của EU, song sẽ không có quyền bỏ phiếu.

Ngoài ra, ông Merz cũng đề nghị các quốc gia EU cam kết chính trị trong việc áp dụng điều khoản hỗ trợ lẫn nhau đối với Ukraine, nhằm tạo ra những bảo đảm về an ninh cho Ukraine.

Theo Reuters, sáng kiến của ông Merz được xem là nỗ lực dung hòa giữa mong muốn gia nhập nhanh chóng của Ukraine và thực tế nước này hiện vẫn chỉ là quốc gia ứng cử viên.

Trước đó cùng ngày, hãng tin DPA của Đức dẫn lời ông Merz cho rằng việc hoàn tất đàm phán gia nhập EU của Ukraine trong thời gian ngắn là điều “không thực tế”.

Ngày 30/4, báo Politico cũng đưa tin một số quốc gia thành viên EU đã bác bỏ kế hoạch kết nạp nhanh Ukraine, thay vào đó đề xuất một hình thức hội nhập hạn chế hơn. Song song với đó, Ukraine vẫn phải tiến hành những cải cách cần thiết để đáp ứng tiêu chuẩn gia nhập đầy đủ.

Theo IZ
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại