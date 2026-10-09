Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất UBND thành phố bãi bỏ Quyết định số 6142/QĐ-UBND ngày 11-12-2025 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Hà Nội đề xuất bãi bỏ nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Ảnh: PV

Việc bãi bỏ nhằm xây dựng lại nhiệm vụ quy hoạch phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các định hướng mới về Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo Tờ trình số 392/TTr-SXD ngày 13-9-2026, Sở Xây dựng cho biết, Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6142/QĐ-UBND, với quy mô khoảng 11.000ha, dự báo sơ bộ dân số đến năm 2045 khoảng 300.000-350.000 người.

Nhiệm vụ này được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 27-12-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, định hướng phát triển khu vực sông Hồng đã có những thay đổi quan trọng. Tại Thông báo số 43/TB-VP ngày 15-1-2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đã thống nhất về nguyên tắc mở rộng ranh giới, bổ sung khu đất thuộc phường Long Biên, khu vực bãi sông Long Biên - Cự Khối, vào ranh giới nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch.

Đáng chú ý, UBND thành phố đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13-5-2026. Theo đó, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là một trong 9 động lực phát triển của Thủ đô, đồng thời là trục không gian xanh trung tâm, trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ dọc hai bên sông Hồng.

Cùng với đó, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11-5-2026 về quyết định chủ trương đầu tư Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Sở Xây dựng, đây là lý do cốt lõi khiến nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định 6142/QĐ-UBND không còn phù hợp. Cụ thể, nhiệm vụ được duyệt trước đây không còn phù hợp về quy mô diện tích và dân số, định hướng, mục tiêu và tính chất khu vực lập quy hoạch so với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và chỉ đạo mới của các cấp có thẩm quyền.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 6142/QĐ-UBND ngày 11-12-2025. Việc bãi bỏ này không đồng nghĩa với dừng nghiên cứu quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, mà nhằm thực hiện lại nhiệm vụ theo quy định mới, bảo đảm phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô và chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.

Theo đề xuất, việc nghiên cứu, lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở sẽ được thực hiện theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố và các quy định pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng đề nghị tiếp tục giao Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Xây dựng phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức lập quy hoạch. Các nội dung đã triển khai trước đây được kế thừa, qua đó không làm gián đoạn quá trình nghiên cứu lập quy hoạch.

Sở Xây dựng cũng đề nghị xử lý các hợp đồng, khối lượng công việc, hồ sơ và kinh phí đã thực hiện theo Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 11-11-2025 và quy định pháp luật, đúng thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị liên quan.