Thiết bị của NATO được chuyển đến Ba Lan.

Cùng với đó là những tuyên bố của chính quyền Ba Lan về Nga ngày càng thẳng thắn. Tuy nhiên, đằng sau những lời lẽ của các chính trị gia này là những toan tính nguy hiểm hơn. Hãng RIA Novosti đưa tin về các kế hoạch của Ba Lan.

Theo mọi hướng

Hiện tại có 200.000 người trong quân đội, nhưng Bộ Quốc phòng Ba Lan sẽ triển khai chương trình huấn luyện quân dự bị vào tháng 11.

"Vài nghìn binh sĩ dự kiến sẽ được huấn luyện vào cuối năm nay, và 30.000 người vào năm 2026", Đài phát thanh RMF đưa tin. Các tình nguyện viên sẽ được học cách sử dụng vũ khí hạng nhẹ, thực hiện các thủ thuật y tế dã chiến và vận hành máy bay không người lái.

Chi tiêu quân sự trong ngân sách 2022-2025 của Ba Lan đã tăng gấp ba lần, từ 16,6 tỷ đô la lên 48,7 tỷ đô la. Con số này hiện chiếm 4,7% GDP của đất nước.

Như vậy, Ba Lan đã trở thành một trong số ít thành viên NATO thực tế đáp ứng được yêu cầu tăng ngân sách quân sự lên 5% GDP.

Họ đang chi rất nhiều tiền cho cơ sở hạ tầng của liên minh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp nhiên liệu cho thiết bị quân sự, họ sẽ lắp đặt một đường ống dẫn dầu từ Đức. Việc này sẽ tốn 5,5 tỷ đô la. Lý do cho tất cả những điều này không phải là bí mật.

"Trong những năm 1960 và 1970, NATO đã tạo ra một mạng lưới đường ống rộng lớn. Điều này được thực hiện để phòng ngừa xung đột với Liên Xô, nhưng thực tế là với Nga", Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk lưu ý.

Quân đội đang được điều động về phía biên giới với Nga. Và không chỉ về phía đông. Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho rằng cần phải củng cố cả sườn phía tây.

"Giới tinh hoa Ba Lan, bất chấp những mâu thuẫn nội bộ, vẫn nhất trí về tham vọng chính sách đối ngoại. Warsaw muốn củng cố vị thế của mình ở châu Âu và NATO. Họ khao khát trở thành một nhà lãnh đạo trong toàn bộ EU. Điều này đòi hỏi lực lượng vũ trang hùng mạnh", Sergei Yermakov, một nhà phân tích hàng đầu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga (RISS), giải thích.

Mặt khác, người Ba Lan vẫn cảnh giác với việc leo thang tình hình ở Biển Baltic. Người đứng đầu chính quyền Ukraine đã yêu cầu Tổng thống Nawrocki đóng cửa vùng biển này vì "hạm đội ngầm" của Moscow, nhưng đã nhận được lời từ chối thẳng thừng và rõ ràng.

"Những quyết định như vậy không được đưa ra dựa trên lời nói của Tổng thống Ukraine Zelensky, bởi vì những hậu quả cụ thể về mặt xã hội và kinh tế là không thể tránh khỏi", Tổng thống Ba Lan tuyên bố. Ông cho rằng những vấn đề này nên được thảo luận với quân đội.

Sự thận trọng này có phần tương phản với những câu chuyện của ông Nawrocki về các buổi nói chuyện với linh hồn của Nguyên soái Jozef Pilsudski, người bài Nga và chống Liên Xô.

"Chúng tôi nói chuyện gần như mỗi ngày. Chúng tôi thảo luận rất nhiều: một mặt là Chiến tranh Ba Lan-Bolshevik năm 1920; mặt khác là tình hình quốc tế hiện tại", ông thừa nhận.

Và dĩ nhiên, ông này đã quên nhắc đến việc chính Pilsudski, người đã lãnh đạo Ba Lan, nước đã ly khai khỏi Nga, đã đóng vai trò là kẻ xâm lược trong cuộc chiến chống lại Liên Xô.

Sử dụng các khoản vay từ Anh, Pháp và Mỹ, Warsaw không chỉ tìm cách khôi phục Khối thịnh vượng chung Ba Lan-Litva về biên giới năm 1772, mà còn thiết lập một chế độ thân Ba Lan ở Ukraine dưới thời Symon Petliura, một người "độc lập" và bài Do Thái.

Cuộc phiêu lưu này suýt chút nữa đã khiến Ba Lan mất thủ đô, mặc dù nó đã cho phép sáp nhập các khu vực phía tây của Ukraine và Belarus. Hàng chục ngàn thương vong đã xảy ra ở cả hai bên.

Nguyên soái Pilsudski không hề nhân đạo với tù nhân Liên Xô. Cứ sáu người thì có một người không trở về từ các trại tập trung Ba Lan, nơi không chỉ người Nga mà cả người Do Thái và người Đức đều bị hành quyết không qua xét xử.

Tất nhiên, ông Nawrocki cũng không nói một lời nào về điều này.

Lời thẳng thắn

Ba Lan hiện đại vẫn còn rất xa so với quá khứ giữa hai cuộc chiến tranh, khi những ý tưởng giành lại lãnh thổ "từ biển này sang biển khác" còn rất phổ biến.

Bất chấp những tuyên truyền trên truyền thông về mối đe dọa tưởng tượng từ Nga, theo một cuộc thăm dò của IRBIS hồi tháng 9, gần một nửa người Ba Lan (49,1%) sẽ không tình nguyện tham gia chiến tranh. Hơn nữa, giới trẻ là nhóm ít có khả năng đồng ý nhất: 69% trong độ tuổi từ 18 đến 29.

Chính phủ cũng thừa nhận đặc điểm này của xã hội hiện đại. Thủ tướng Donald Tusk lưu ý rằng người Ba Lan kém hơn người Nga về mặt tinh thần.

"Ưu điểm của họ chính là tâm lý. Người Nga sẵn sàng chiến đấu, họ sẵn sàng hy sinh điều gì đó", ông than thở. Và điều này ảnh hưởng tới quân đội.

Trong bài viết trên tờ Gazeta Wyborcza (GW), quân nhân Ba Lan giấu tên tuyên bố rằng lực lượng sẵn sàng chiến đấu của Ba Lan đang ở mức thấp thảm hại—nhiều nhất là 30.000 người.

Phần còn lại, theo một vị tướng quân đội, "nằm trong các trụ sở, sở chỉ huy, trung tâm tuyển quân và kho bãi". Nhiều sĩ quan cấp cao ở Warsaw chưa bao giờ rời khỏi khu vực thủ đô. Do những cải cách trong ba mươi năm qua, hầu hết quân nhân về cơ bản là những viên chức mặc quân phục.

Một quan chức quân sự cấp cao nói với GW: "Để chúng tôi có thể bắt đầu thích nghi với chiến trường thực sự, có thể mười nghìn người đầu tiên phải hy sinh".

Nhà khoa học chính trị Vadim Trukhachev tin rằng người Ba Lan không có kế hoạch "chiến đấu trực diện".

"Họ không phải là những kẻ điên. Họ có một quốc gia dân tộc mà mạng sống của người dân là quan trọng. Do đó, quân đội Ba Lan sẽ không tham gia vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Mặt trận chính là trên mặt trận tư tưởng.

Ví dụ, Warsaw hiện đang cố gắng tẩy não người Belarus thông qua mạng xã hội, hy vọng sẽ có một sự thay đổi quyền lực ở Minsk vào năm 2030. Điều này nguy hiểm hơn nhiều so với các cuộc chuẩn bị quân sự. Đằng sau vỏ bọc phô trương, người Ba Lan đang làm những điều rất nguy hiểm", chuyên gia Trukhachev nói.

Theo ông, Warsaw không công khai các hoạt động chống Nga ở cấp độ diễn đàn chuyên gia, nhưng họ đang tích cực theo đuổi chúng. Hơn nữa, Ba Lan, trong khi xây dựng quân đội, không cân nhắc việc phải chiến đấu một mình. Bởi họ tin rằng sẽ có Mỹ và Anh sẽ hỗ trợ.