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Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026, cập nhật đáp án

Nguyễn Hà
|

Sáng nay (12/6), hơn 347.000 thí sinh trên cả nước dự thi môn Ngoại ngữ trong buổi thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Đề thi tiếng Anh THPT 2026

Dưới đây là cập nhật đề thi môn Tiếng Anh Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và gợi ý đáp án do các thầy cô Trung tâm Tuyensinh247 thực hiện:

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh 2026:

(Tiếp tục cập nhật)

Theo Bộ GD&ĐT, có 347.455 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ. Con số này giảm so với mức gần 365.000 thí sinh của năm 2025, song vẫn nằm trong nhóm môn tự chọn có lượng thí sinh đăng ký khá cao.

Đề thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Thí sinh trả lời các câu hỏi theo cấu trúc mới gồm trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng/sai và câu trả lời ngắn, bám sát định hướng đánh giá năng lực của Chương trình GDPT 2018.

Năm 2025, điểm trung bình môn Tiếng Anh đạt 5,38 điểm, thấp nhất nhóm môn tự chọn. Đặc biệt, năm ngoái môn này có tới hơn 38% em có bài thi đạt điểm dưới mức trung bình và chỉ có hơn 15% em đạt từ điểm 7 trở lên.

Thí sinh dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026. (ảnh: Duy Phạm)

Tags

tiếng Anh

đề thi tiếng Anh

thi tốt nghiệp THPT 2026

Đáp án môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2026

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