Đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2026 chính xác nhất

Cập nhật nhanh nhất đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2026, môn tự chọn có số lượng đăng ký lớn nhất năm nay.

Gợi ý đáp án môn Lịch sử

Sáng 12/6, thí sinh hoàn thành hai môn thi tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Môn thi thứ nhất bắt đầu lúc 7h35, môn thi thứ hai bắt đầu lúc 8h40, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút.

Dưới đây là đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2026, mã đề 0825:

Số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm trước.

Dữ liệu đăng ký dự thi cho thấy xu hướng lựa chọn các môn học thuộc lĩnh vực STEM tiếp tục gia tăng. Công nghệ công nghiệp là môn có tốc độ tăng mạnh nhất với hơn 204%, tiếp theo là tin học tăng hơn 142%. Lịch sử là môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất với 570.800 em.