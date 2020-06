Đề thi gây hoa mắt chóng mặt nhất năm hẳn là đây, lũ học trò ngơ ngác "khoanh A bên phải hay A bên trái thầy ơi"

Đề thi "lạ" này đang khiến đám học trò vô cùng hoang mang. Vẫn biết thầy cô cũng chẳng phải thần thánh gì nên có thể chuyện ra đề sai vẫn xảy ra, nhưng mà để học trò đọc xong gây cảm giác ảo ảnh và loạn thị như thế này thì thật độc nhất vô nhị.

Theo như lời "đồn đoán" của cư dân mạng thì đây là đề Toán lớp 12. Nhưng ở hình ảnh "ảo diệu" như này với các dòng chữ chèn lên nhau 1 cách lặp lại đến mức không thể đọc được thì hẳn là 1 lỗi kỹ thuật nào đấy trong quá trình chỉnh sửa văn bản hay in ấn. Và không hiểu vì sao đề thi này vẫn lọt được ra bên ngoài.

Đề thi được đăng tải trong một hội nhóm được coi là dễ gây loạn thị nhất năm đã hút về 36 ngàn lượt like.

Dù bài viết không nói rõ là đề thi này được xuất hiện trong hoàn cảnh nào, nhưng nó đã mang lại sự bàn tán xôm tụ cho đám học trò.

Đề thi khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh nhòe đi hoặc nhân đôi nhân ba khi bị hoa mắt chóng mặt do trời nắng, vấp ngã...

Đáp án A, B, C, D sẽ được nhân đôi thành AA, BB, CC, DD và học trò ngơ ngác hỏi nhau "vậy rồi khoanh A bên trái hay A bên phải?".

Đề thi kiểu đánh đố hay thách thức này chắc hẳn càng khiến các cô cậu trò vốn còn hổng kiến thức càng run rẩy hơn.

"Trông như buồn ngủ mà vẫn cố phải nhìn đề để lên bài vậy"... là cách trò nghĩ hài hước khi bắt gặp hình ảnh này.

Hóa ra trên đời này có "đề this, đề that" và cũng luôn có kiểu đề gây loạn thị đầy hài hước như thế này. Dù đề thi thế nào đi nữa thì học trò vẫn phải có một nhiệm vụ quan trọng là ôn luyện kiến thức thật vững để tự tin bước vào phòng thi nhé. Đây chỉ là lỗi kỹ thuật in ấn thôi chứ bị lỗi hổng kiến thức thì khó lòng mà lấp đầy kịp khi bước vào phòng thi.