Để tài xế đường dài trốn chốt kiểm soát rồi trở thành F0, 3 lãnh đạo xã bị đình chỉ công tác

Ngày 3/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã có cuộc họp khẩn với huyện Diễn Châu sau khi huyện này xuất hiện 3 F0 trong cộng đồng tại xã Diễn Hồng có lịch trình rất phức tạp.



Cụ thể, bệnh nhân H.T.S (SN 1959), P.T.T (SN 1968) và N.X.S (SN 1996) đều trú ở xóm Ái Quốc, xã Diễn Hồng. Cả 3 người đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân N.X.T. (con trai của bệnh nhân H.T.S) là lái xe ô tô đường dài.

Cụ thể, ngày 22/8, anh N.X.T. đi xe tải từ Đồng Nai đến Diễn Hồng xuống xe, vượt qua chốt cứng và trốn về nhà, không khai báo y tế. Trong quá trình ở nhà, người này thường xuyên mời một số bạn bè uống bia rượu khi huyện đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long chủ trì cuộc họp với huyện Diễn Châu và đề nghị tạm đình chỉ công tác với Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Công an xã Diễn Hồng vì lơ là trong chống dịch.

Đến ngày 30/8, anh T. tiếp tục đi vào Đồng Nai. Ngày 1/9, người này làm test nhanh dương tính, ngày 2/9 xét nghiệm PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh nhận định, huyện Diễn Châu rộng, có số người trở về từ vùng dịch đông. Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều F0 từ nhiều ổ dịch khác nhau, thậm chí có những ca không rõ nguồn lây.

Trong đó, việc xuất hiện các ca cộng đồng mới tại Diễn Châu đang tiềm ẩn nguy cơ cao, nếu không quyết liệt dễ bùng dịch ra diện rộng. Vì vậy, cần khẩn trương truy vết, không để khoảng trống, sớm khoanh vùng dập dịch, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những đối tượng liên quan.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra, truy vết, phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm ngay các trường liên quan đến 3 F0 mới phát hiện này.

Đối với xã Diễn Hồng nơi vừa phát hiện các ca nhiễm F0 mới, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An đánh giá lãnh đạo xã quản lý di biến động dân cư chưa tốt, đã để tình trạng trốn chốt, không khai báo y tế dẫn đến xảy ra lây nhiễm các ca cộng đồng và tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch.

Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An đề nghị huyện Diễn Châu tạm đình chỉ công tác Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng trong thời gian 14 ngày để xem xét vai trò, trách nhiệm.

Đề nghị Công an củng cố hồ sơ, điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời, tạm đình chỉ công tác Trưởng Công an xã Diễn Hồng.

Theo báo cáo, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.601 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Hiện đã có 500 bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện và chuyển tuyến trên; Lũy tích số BN tử vong là 5. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 1.096 người.