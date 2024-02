Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS, CTCP Xây dựng FLC Faros (Công ty Faros) và các đơn vị liên quan.

"Đệ ruột" giúp ông Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn điều lệ ROS từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng

Theo Bộ Công an, những người này đã giúp sức cho Trịnh Văn Quyết trong việc thông qua nâng khống vốn điều lệ của Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Trong các bị can có ông Doãn Văn Phương (SN 1977, quê Thanh Hóa), cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty Faros. Ông Phương gây chú ý với đám cưới đình đám cùng Hoa hậu Thu Ngân (kém 19 tuổi), sở hữu khối tài sản khủng, đặc biệt là tay chơi siêu xe Rolls-Royce đồng thời là một nhân vật quan trọng trong hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết.

Ảnh: Ông Phương còn là "ông bầu" trẻ nhất ở độ tuổi 38.

Được biết, ông Phương tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Mỹ. Sau đó, ông công tác trong ngành bưu điện, từng giữ chức Phó phòng tổng hợp Công ty Dịch vụ Vật tư Viễn thông Hà Nội - Bưu điện Hà Nội khi mới 23 tuổi. 9 năm sau đó, ông Phương bất ngờ rẽ trái sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Đến đầu năm 2010, ông Phương chính thức gia nhập Tập đoàn FLC, sau đó kinh qua nhiều vị trí quan trọng ở tập đoàn FLC cũng như các công ty thành viên.

Ông Phương là một nhân vật rất quan trọng trong hệ sinh thái FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết. Ông từng giữ chức Tổng Giám đốc FLC từ năm 2011 đến 5/2015. Sau đó, ông Phương được bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị. Nhưng đến tháng 9/2015, ông Phương bất ngờ thôi chức.

Nhiều năm sau, ông Phương giữ các vị trí chủ chốt tại một loạt các doanh nghiệp trong hệ sinh thái FLC như Chủ tịch HĐQT CTCP Nông dược H.A.I; Chủ tịch HĐQT Công ty Faros….

Lãnh đạo lớn nhất tại ROS

Là cánh tay đắc lực của ông Trịnh Văn Quyết, có thời điểm khối tài sản trên sàn chứng khoán ông Phương trực tiếp nắm giữ đạt khoảng 70 tỷ đồng, đến từ việc sở hữu nhiều cổ phiếu khác nhau. Các mã cổ phiếu này gồm có ROS của Xây dựng FLC Faros, FLC của Tập đoàn FLC, KLF của Công ty Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF.

Đặc biệt nhất là Faros - một doanh nghiệp “tai tiếng” bậc nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam với vụ nâng khống vốn dưới bàn tay của ông Trịnh Văn Quyết. Ông Phương là Chủ tịch HĐQT FLC Faros từ tháng 5/2015 đến tháng 11/2016. Năm 2016, ông Phương từng đứng thứ ba trong danh sách cổ đông nắm giữ tại ROS với 500.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,12%.

Trên thị trường, ROS cũng là mã cổ phiếu giao dịch “lạ lùng”.

Điểm lại, cổ phiếu ROS được niêm yết trên HoSE vào ngày 1/9/2016 với giá tham chiếu là 10.500 đồng/cp. Sau đó, ROS liên tục tăng rất nhanh và đạt mức 100.000 đồng/cp chỉ vài tháng sau khi lên sàn. Đỉnh điểm vào đầu tháng 11/2017, ROS lên mức gần 215.000 đồng/cp.

Chỉ vài năm xuất hiện trên sàn, cổ phiếu này nhanh chóng lọt vào rổ VN30 và tăng mạnh liên tiếp, qua đó giúp cựu Chủ tịch Quyết có khối tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng, chớp nhoáng trở thành người giàu nhất trên thị trường chứng khoán lúc đó.

Về phần ông Phương, dù không còn giữ vị trí gì ở Faros nhưng ông Phương vẫn có những lần lướt sóng cổ phiếu ROS.