Những cuộc thi đấu võ nghệ

Thực tế, những thị vệ đại nội tài ba nhất thường được tuyển chọn qua hàng loạt kỳ thi cạnh tranh khắc nghiệt trên toàn quốc để tìm ra những "Võ trạng nguyên" xuất sắc nhất. Trong hệ thống thi cử của triều Thanh, nếu như kỳ thi của "Văn trạng nguyên" còn có thể có những bí mật chưa biết, thì kỳ thi "Võ trạng nguyên" lại đòi hỏi những kỹ năng thực sự để có thể chiến thắng.

Những thị vệ đại nội tài ba nhất thường được tuyển chọn qua các kỳ thi võ khắc nghiệt. (Ảnh: Sohu)

Đặc biệt, vào những năm tháng cuối của triều Thanh khi đất nước đứng trước nguy cơ sụp đổ, những thị vệ đại nội đã nhiều lần ra tay bảo vệ vương triều khỏi những cơn sóng gió. Vậy người thị vệ đại nội mạnh mẽ nhất của triều Thanh là ai? Đây có phải là người luôn bên cạnh Từ Hi Thái hậu không rời nửa bước? Tại sao ngay cả Hoắc Nguyên Giáp cũng phải ngả mũ kính nể trước người này?

Người hùng bảo vệ hoàng cung

Người này chính là Lý Thụy Đông. Ông là được giới võ thuật hậu thế công nhận là thị vệ đại nội mạnh nhất trong giai đoạn cuối của triều Thanh.

Lý Thụy Đông là một tài năng võ thuật đã được Từ Hi Thái Hậu đánh giá cao trong một buổi biểu diễn. Tài năng võ thuật của Lý Thụy Đông được khám phá chủ yếu nhờ vào gia đình của ông. Cha của Lý Thụy Đông kinh doanh thảo dược và là một trong những người giàu có nhất vùng.



Lý Thụy Đông là một tài năng võ thuật đã được Từ Hi Thái Hậu đánh giá cao trong một buổi biểu diễn. (Ảnh: Sohu)

Khi còn nhỏ, ông là con trai duy nhất và được gia đình đặt nhiều kỳ vọng. Với tư cách là người thừa kế của một gia đình giàu có, ông đã được hưởng nền giáo dục tốt nhất có thể. Vậy, Lý Thụy Đông trở thành thị vệ đại nội của Từ Hi Thái Hậu khi nào?

Trong quá trình học tập trong thời thơ ấu, gia đình đã nhận thấy tài năng võ thuật của Lý Thụy Đông vượt trội hơn hẳn so với thành tích học tập của ông, do đó cha ông quyết định chú trọng phát triển điểm mạnh này.

Lý Thụy Đông đã học võ từ hai bậc thầy là Vương Lan Đình và Cam Đạm Nhiên. Trong quá trình học, ông không ngừng khám phá tinh hoa và ưu điểm trong kỹ năng võ thuật của hai người thầy.

Lý Nhuận Đông đã từng cưỡi ngựa đơn độc cứu thái hậu trong cuộc xâm lược của Liên quân tám nước. (Ảnh: Sohu)

Ông đã kết hợp linh hoạt kỹ thuật của hai người này để tự mình sáng lập ra một môn phái, và thành công trong việc tạo ra Lý thị Thái Cực Quyền. Lý thị Thái Cực Quyền, sau khi được ông tích cực quảng bá, đã đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển và lan tỏa của võ học Trung Hoa.

Khi được Từ Hi lưu lại bên mình sau một buổi biểu diễn, ông đã từng cưỡi ngựa đơn độc cứu thái hậu trong cuộc xâm lược của Liên quân tám nước. Những công lao to lớn trong việc bảo vệ Từ Hi Thái hậu đã khiến ông trở thành người được bà yêu mến.

Đóng góp của Lý Thụy Đông trong lịch sử võ học Trung Quốc

Tuy nhiên, Lý Thụy Đông cảm thấy lo ngại khi chứng kiến chính sách yếu đuối của triều đình. Khi người dân bị đàn áp dã man, sự sụp đổ của triều đình dường như đã hiển hiện rõ ràng.

Lý Thụy Đông đã tranh thủ cơ hội này để xin nghỉ hưu và trở về quê hương. Sau khi về hưu, ông đã tích cực phát triển võ học, kết giao bạn bè, dạy dỗ học trò, và quyết tâm dùng sức mạnh của võ thuật để tăng cường sức khỏe và tự vệ cho mọi người.

Lý Thụy Đông đã cùng một số bậc thầy võ thuật khác thành lập Hiệp hội Võ học Trung Hoa. (Ảnh: Sohu)

Khi các cuộc khởi nghĩa nổ ra khắp nơi và kẻ xâm lược đe dọa đất nước, Lý Thụy Đông trở về quê hương và đã cùng một số bậc thầy võ thuật khác thành lập Hiệp hội Võ học Trung Hoa, đặt nền móng vững chắc cho sự phổ biến của võ học Trung Hoa.

Trong thời kỳ nổi tiếng của mình, Lý Thụy Đông được mọi người biết đến với biệt danh "Tiểu Mạnh Thường Quân", thường kết giao với những nhân vật trong giới võ lâm và am hiểu rất rõ về các danh sư võ học thời bấy giờ.

Trận đấu với Hoắc Nguyên Giáp

Sau khi trở về quê, một tài năng võ thuật trẻ tuổi đã thách đấu với ông, người đó chính là Hoắc Nguyên Giáp. Khi mới chỉ hơn hai mươi tuổi, Hoắc Nguyên Giáp đã say mê võ thuật đến mức cuồng nhiệt. Mặc dù sinh ra trong một gia đình võ học, nhưng do cơ thể yếu đuối từ nhỏ, cha ông không truyền dạy cho anh kỹ thuật võ thuật gia truyền.

Tuy nhiên, trong một lần có người ngoài đến thách đấu với gia đình và anh trai của ông bị đánh bại, Hoắc Nguyên Giáp đã tự mình dùng kỹ thuật mà mình đã học lén để đánh bại kẻ thách đấu.

Hoắc Nguyên Giáp là một người say mê võ thuật đến mức cuồng nhiệt. (Ảnh: Sohu)

Nhờ chiến thắng này, Hoắc Nguyên Giáp đã nhanh chóng nổi tiếng, và sau đó cha ông đã bắt đầu dạy kỹ thuật gia truyền cho con trai. Điều làm cha ông hài lòng là Hoắc Nguyên Giáp không chỉ học được kỹ thuật mà còn có nhiều cải tiến và đổi mới, đưa kỹ thuật gia truyền lên một tầm cao mới.

Khi đã có chút danh tiếng, Hoắc Nguyên Giáp đã không ít lần bị những cao thủ khác thách đấu vì muốn chứng tỏ bản thân. Trong những lần đấu võ này, thành tích toàn thắng của ông đã khiến danh tiếng vang xa khắp Thanh Đảo, và vào thời điểm đó, võ thuật của Lý Thụy Đông cũng đã rất nổi tiếng.

Hoắc Nguyên Giáp đã vượt hàng nghìn dặm để tìm gặp Lý Thụy Đông để giao lưu võ học. (Ảnh: Sohu)

Với mong muốn học hỏi và giao lưu, Hoắc Nguyên Giáp đã vượt hàng nghìn dặm để tìm gặp Lý Thụy Đông. Lúc bấy giờ, Hoắc Nguyên Giáp trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Sau ba đòn công kích mạnh mẽ, ông vẫn không làm tổn thương được Lý Thụy Đông. Hoắc Nguyên Giáp nhận ra rằng võ công của mình còn kém xa so với Lý Thụy Đông, và sau cuộc đấu, hai người cũng đã có những cuộc trao đổi sâu hơn về võ học.

Điều này cũng cho thấy sức mạnh của Lý Thụy Đông, người được mệnh danh là "Đệ nhất thị vệ đại nội".

Lý Thụy Đông đã dành cả cuộc đời mình cho võ học và bảo vệ đất nước. Ông không ngừng học hỏi và sáng tạo trong lĩnh vực võ học, đóng góp không nhỏ vào sự thịnh vượng của nghệ thuật võ thuật. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi vị võ sư này đã qua đời vì ngộ độc khí gas trong dịp về quê ăn Tết, để lại nhiều tiếc nuối cho hậu thế.

