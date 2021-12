Trong số những rich kid nổi bật hiện nay, Tiên Nguyễn vẫn "chễm chệ" ngồi hàng ghế đầu và chưa ai soán ngôi được. Người ta thường bảo phong độ nhất thời - đẳng cấp mãi mãi, nhưng điều đáng nói là lúc nào Tiên Nguyễn cũng phong độ, mỗi lần xuất hiện đều chỉn chu và sang chảnh hết mức.



Chẳng hạn như mới đây, tiểu thư nhà Johnathan Hạnh Nguyễn đã tiếp tục "mê hoặc" dân mạng bằng chiếc ảnh nhìn thôi đã thấy sang hết sức. Đặc biệt, cặp chân cực nuột của nàng rich kid đã chiếm trọn spotlight.

Hình ảnh sang chảnh mới nhất của Tiên Nguyễn

Ăn mặc không mấy cầu kỳ nhưng đường cong của Tiên Nguyễn được dân mạng nhận xét là "nét như đường đua".

Thần thái của đệ nhất rich kid vẫn không thể chê vào đây được. Ngoài khoe visual, Tiên Nguyễn cũng như bao người phải bất giác cảm thán về chuyện 1 năm nữa lại trôi qua trong sự chóng vánh. Cô tâm sự: Can’t beleaf 2021 is almost over (Không thể tin là 2021 sắp hết rồi đó!).

Được biết trước đó, Tiên Nguyễn đã lần đầu tiên dự 1 sự kiện riêng tư sau 2 năm ở nhà. Sự xuất hiện của nàng rich kid đã không phụ mong đợi của cư dân mạng, visual vẫn sang vẫn đẹp như mọi khi.

Tiên Nguyễn dự sự kiện trước đó

Bây giờ netizen đang nóng lòng đợi xem, liệu Noel sắp tới rich kid nhà Johnathan Hạnh Nguyễn có chơi lớn làm 1 bộ hình hay tổ chức party linh đình cho dân tình trầm trồ không đây.

Nguồn: Tổng hợp