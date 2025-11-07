Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump nhận giải 'Người yêu nước của năm'

Phát biểu khi nhận giải tại khán phòng hòa nhạc Tilles Center ở Long Island, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, mở đầu bằng lời tri ân gửi tới “những người yêu nước Mỹ” có mặt tại buổi lễ và theo dõi từ xa.

“Không có các bạn, tôi đã không thể đứng ở đây hôm nay” , bà nói. “Hãy tôn vinh những người dám nghĩ khác biệt – vì chính họ là nhịp đập của nền văn minh chúng ta”.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump nhận Giải thưởng “Người yêu nước của năm” từ người dẫn chương trình Sean Hannity trên sân khấu Lễ trao giải Patriot Awards 2025 của Fox Nation, diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Tilles, Greenvale, New York, ngày 6/11/2025. (Ảnh: Getty Images)

Melania ví tinh thần sáng tạo của nước Mỹ như “một hình thái mới của lòng yêu nước”. “Thành tựu cá nhân là động lực của tiến bộ tập thể. Dám theo đuổi ước mơ của mình chính là tinh thần Mỹ. Sự đổi mới không phải ngẫu nhiên – nó nằm trong ADN của chúng ta", bà nhấn mạnh.

Người dẫn chương trình Sean Hannity, chủ trì buổi lễ, ca ngợi Melania Trump là người “thể hiện hoàn hảo sự can đảm thầm lặng – điều làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ”, đồng thời khẳng định bà sẽ được ghi nhớ như một trong những Đệ nhất phu nhân có ảnh hưởng nhất lịch sử Nhà Trắng.

Một năm sau khi chồng bà – Tổng thống Donald Trump – được vinh danh, Melania Trump tiếp nối bằng hình ảnh một Đệ nhất phu nhân hành động: kết nối lòng yêu nước với lòng nhân ái, kết hợp đổi mới với cống hiến xã hội.

Không chỉ là biểu tượng truyền cảm hứng, Melania Trump còn được xem là người tiên phong trong nhiều sáng kiến xã hội và nhân đạo.

Tháng 5 vừa qua, bà trở thành Đệ nhất phu nhân đầu tiên trong lịch sử Mỹ cùng ký ban hành một đạo luật với Tổng thống đương nhiệm – Đạo luật Take It Down, nhằm ngăn chặn việc phát tán hình ảnh nhạy cảm không có sự đồng thuận và xử lý các sản phẩm “deepfake” khiêu dâm.

Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ bà, dự luật được Hạ viện thông qua với 409 phiếu thuận, 2 phiếu chống, trước khi được Thượng viện nhất trí phê duyệt.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump phát biểu tại Lễ trao giải Patriot Awards 2025 do Fox Nation tổ chức, diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Tilles, Greenvale, New York, ngày 6/11/2025. (Ảnh: Getty Images)

Không chỉ chú trọng vấn đề trong nước, Melania còn đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhân đạo.

“Lá thư hòa bình” của bà – được chuyển tận tay ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska – đã mở ra một kênh liên lạc đặc biệt giữa hai bên. Cùng thời điểm, Đệ nhất phu nhân Ukraine gửi thư cảm ơn bà Melania thông qua Tổng thống Volodymyr Zelenskyy trong chuyến thăm Nhà Trắng.

Bà cũng từng lên tiếng ủng hộ các nạn nhân nữ bị Hamas bắt cóc trong vụ tấn công ngày 7/10/2023 tại Israel, và vinh danh nữ luật sư Amit Soussana – người sống sót sau 55 ngày bị giam cầm – tại lễ International Women of Courage Awards hồi tháng 4 năm nay.

Bên cạnh hoạt động quốc tế, Melania Trump vẫn dành nhiều tâm huyết cho trẻ em Mỹ. Tháng 5, bà đã bảo đảm khoản đầu tư 25 triệu USD trong ngân sách năm tài khóa 2026 của chính quyền Trump, nhằm hỗ trợ nhà ở và sinh kế cho thanh thiếu niên rời khỏi hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng.

“Đây là bước đi thiết yếu nhằm bảo đảm sự an toàn, phúc lợi và quyền tự chủ cho cộng đồng trẻ em”, bà khẳng định trong tuyên bố của Nhà Trắng.

Tại Lễ trao giải Patriot Awards 2025, chiếc cúp “Người yêu nước của năm” được thiết kế lấy cảm hứng từ quốc kỳ Mỹ, tượng trưng cho tinh thần tự do và đoàn kết – những giá trị mà bà Melania đang đại diện.

Sự kiện thường niên này tôn vinh những người Mỹ bình dị nhưng có đóng góp phi thường – từ cựu chiến binh, lực lượng cứu hộ, đến những công dân có tấm lòng cống hiến thầm lặng.