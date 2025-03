"Đệ nhất mỹ nhân xứ Đài" và “tình mẫu tử dị dạng” tạo nên 1 tên tội phạm nguy hiểm

Làng giải trí Hoa ngữ có không ít trường hợp cha mẹ phải chịu cảnh ê chề vì quá nuông chiều con cái. Thế nhưng chỉ có nữ diễn viên Địch Oanh bị giới truyền thông dùng cụm từ "tình mẫu tử dị dạng" mỗi khi nói về gia đình cô.

Địch Oanh là một ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng một thời của Đài Loan (Trung Quốc). Cô gây ấn tượng mạnh với khán giả khi vào vai Sài quân chúa dịu dàng, thiện lương trong bộ phim Bao Thanh Thiên (1993). Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, được tung hô là "Đệ nhất mỹ nhân xứ Đài" nhưng tính cách của Địch Oanh lại gây nhiều tranh cãi. Cô nhận nhiều gạch đá khi hả hê tiết lộ mình từng đánh đập, bắt nạt nàng "ngọc nữ" Lam Khiết Anh trong 1 chương trình truyền hình.

Nhan sắc gây thương nhớ của Địch Oanh thời trẻ.

Ngoài việc bắt nạt đồng nghiệp, Địch Oanh còn nổi tiếng vì chiều chuộng con trai Tôn An Tá tới mức gây tranh cãi. Được biết, đến tận năm 37 tuổi, Địch Oanh mới đón quý tử đầu lòng sau 3 lần khó nhọc thụ tinh nhân tạo. Hơn nữa, nữ diễn viên thiếu thốn sự yêu thương của cha mẹ từ nhỏ nên sau khi làm mẹ, cô quyết dồn hết tình cảm cho con mình.

Tôn An Tá là con trai của Địch Oanh và nam diễn viên Tôn Bằng. Mãi mới được làm mẹ nên cô hết mực yêu thương quý tử.

Với sự nuông chiều của Địch Oanh, cậu bé Tôn An Tá mãi đến năm 12 tuổi mới được cai sữa. Càng sốc hơn là đến năm 15 tuổi, khi bắt đầu dậy thì, Tôn An Tá mới kết thúc việc ngủ chung với mẹ. Còn quá nhiều câu chuyện chấn động xoay quanh tình yêu thương "dị dạng" của mẹ con Địch Oanh khiến giới truyền thông phải tốn bao giấy mực. Chẳng hạn như việc nữ diễn viên sẵn sàng bỏ ra 7 tiếng đồng hồ mỗi ngày để trông cho con ăn hay đưa quý tử đi tham gia cuộc thi hôn môi dành cho những đôi tình nhân.

Nữ diễn viên ngủ cùng con tới khi Tôn An Tá 15 tuổi.

Netizen cho rằng chính sự nuông chiều quá mức của "Đệ nhất mỹ nhân xứ Đài" đã khiến Tôn An Tá trở thành 1 kẻ bất lương. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tôn An Tá gây ra nhiều trò quái ác như bắt nạt bạn học khiến cho bạn nữ đó nhảy lầu tự tử, bị khiếu nại vì dùng súng nhựa (loại đạn nhựa nhưng bắn rất đau) đánh lén người khác,…

Thế nhưng, vợ chồng Địch Oanh luôn tìm cách bao biện cho quý tử, thậm chí còn chỉ trích những nạn nhân bị Tôn An Tá bắt nạt. Có lẽ điều này đã khiến Tôn An Tá trở nên tự cao tự đại, không coi ai ra gì.

Từ nhỏ, Tôn An Tá đã có những hành vi sai trái khó chấp nhận.

Ngay khi mới tròn 18 tuổi, Tôn An Tá một mình sang Mỹ du học và khiến cả showbiz phải chấn động khi vướng vào vòng lao lý. Được biết, con trai Địch Oanh bị bạn học tố có ý đồ xả súng ở trường. Các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc và tìm được một lượng lớn vũ khí được tàng trữ trái phép. Điều này khiến công chúng tin tưởng Tôn An Tá thực sự muốn thực hiện hành vi khủng bố ở trường Trung học Monsignor Bonner (Quận Delaware, tiểu bang Pennsylvania, nước Mỹ).

Vị cảnh sát Mỹ chịu trách nhiệm trong vụ án của Tôn An Tá công khai chia sẻ với giới truyền thông rằng, hơn nửa thế kỷ cống hiến trong nghề, ông chưa bao giờ gặp 1 kẻ nào lại được trang bị vũ khí nguy hiểm và có lối suy nghĩ phản xã hội đến như vậy. Với những hành vi sai trái, Tôn An Tá bị kết án 7 năm tù.

Năm 2018, Tôn An Tá bị phát hiện tàng trữ gần 1600 viên đạn và vũ khí tại nhà.

Khi biết tin, Địch Oanh đã tìm đủ mọi mối quan hệ cũng như tiền bạc để giảm án cho con. Với sự nỗ lực không ngừng của người mẹ nổi tiếng, Tôn An Tá được thả sau hơn 280 ngày giam giữ và bị trục xuất khỏi nước Mỹ, cả đời không được phép nhập cảnh.

Thái độ bênh vực con bất chấp của Địch Oanh khiến công chúng vô cùng phẫn nộ. Đối mặt với giới truyền thông, cô tuyên bố: "Con tôi là một cậu bé vô cùng thiện lương, nó chỉ có sở thích khác với những đứa trẻ khác mà thôi. Đừng gọi nó là tội phạm". Quý tử nhà họ Tôn cũng chẳng có chút áy náy nào về hành vi của mình, nhếch mép cười và trợn mắt tỏ vẻ khinh thường.

Thái độ khinh khỉnh, không hề hối lỗi của Tôn An Tá khiến netizen tức giận.

Chẳng bao lâu sau, công đồng mạng lại được phen xôn xao khi hotgirl Mễ Sa tiết lộ cô đã mang thai với Tôn An Tá. Tuy nhiên gã không chịu trách nhiệm nên cô đành phải phá thai. Đối với scandal của con trai, Địch Oanh vẫn dửng dưng như không.

Sau loạt lùm xùm chấn động, Tôn An Tá lựa chọn sang Thái Lan du học. Ở xứ sở chùa vàng, quý tử của Địch Oanh bị phát hiện sử dụng chất cấm tới mức mất kiểm soát, đột nhập vào nhà người khác trong trạng thái không mặc áo.

Vẫn như mọi lần, Địch Oanh không hề nhận ra lỗi lầm của quý tử. Nữ diễn viên còn hùng hồn tuyên bố con trai cô bị bạn gái cũ "bỏ bùa" nên mới làm như vậy. Sau hàng loạt hành động bênh con bất chấp, Địch Oanh đánh rơi hết sạch tình cảm của khán giả.

Địch Oanh dường như chẳng bao giờ thấy con mình sai cả! Cô đánh mất hết tình cảm của khán giả vì bênh con bất chấp.

Khi Tôn An Tá tuyên bố muốn tiến vào làng giải trí, vợ chồng Địch Oanh – Tôn Bằng dốc sức để "lót đường" cho con trai. Nữ diễn viên Bao Thanh Thiên mạnh miệng tuyên bố: "Một ngày nào đó, Tôn An Tá sẽ còn nổi tiếng hơn cả Thành Long".

Tuy nhiên, với cái nết khó mà yêu thương nổi, Tôn An Tá không được công chúng chấp nhận. Tháng 9/2024, Tôn An Tá phải nhận vô số gạch đá vì không kiểm soát được cảm xúc, bóp cổ một vị khách mời khi ghi hình một chương trình truyền hình. Nhờ sự dàn xếp của cha mẹ, Tôn An Tá rời show và khoảnh khắc xấu xí của gã không bị đưa lên sóng truyền hình.

Tôn An Tá bóp cổ một vị khách mời trong show.

Cách đây không lâu, báo chí xứ Đài lại đưa tin Tôn An Tá suýt bị đuổi học vì mang súng phun lửa tới trường. Tuy nhiên, cha của Tôn An Tá đã dùng các mối quan hệ để bình ổn mọi chuyện thay quý tử. Xem ra, Tôn An Tá không hề trưởng thành sau hàng loạt phốt đen xấu xí.

Hình ảnh mới đây của Tôn An Tá.

Nguồn: Sohu