"Đệ nhất mỹ nhân xứ Đài" mê Liên Bỉnh Phát như điếu đổ!

Kim Chung (truyền hình) là 1 trong 3 giải thưởng danh giá nhất showbiz Đài Loan (Trung Quốc), bên cạnh Kim Khúc (âm nhạc) và Kim Mã (điện ảnh). Vào ngày 15/9, khán giả Việt không khỏi tự hào khi Liên Bỉnh Phát vào đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Chung lần thứ 60, với vai bác sĩ Phạm Văn Ninh trong phim Bác Sĩ Tha Hương. Thời điểm này, người hâm mộ chỉ hy vọng về cơ hội thắng giải của Liên Bỉnh Phát tại Trung Quốc, bởi nam diễn viên sinh năm 1990 phải cạnh tranh với dàn sao danh tiếng và có diễn xuất cực đỉnh là Tống Vĩ Ân, Phạm Thiếu Huân, Kha Thúc Nguyên và Dương Hựu Ninh.

Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra vào đêm 18/10, cái tên Liên Bỉnh Phát đã được xướng lên cho ngôi vị Thị đế tại Kim Chung lần thứ 60, trong tiếng vỗ tay tán thưởng của các nghệ sĩ tham dự lễ trao giải. Giới truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) ca ngợi thành tích của Liên Bỉnh Phát ở Kim Chung là "chiến thắng lịch sử của diễn viên Việt".

Liên Bỉnh Phát là nam diễn viên đầu tiên vào đề cử và lên ngôi Thị đến tại Kim Chung

Tạo tiếng vang lớn chưa từng thấy ngay lần đầu "mang chuông đi đánh xứ người"

Tháng 4/2023, Liên Bỉnh Phát thông báo sang Đài Loan (Trung Quốc) quay bộ phim truyền hình Bác Sĩ Tha Hương, cùng mỹ nhân Trương Quân Ninh. Đây là dự án nam diễn viên đã trao đổi với ekip xứ Đài từ năm 2022. Lần đầu "xuất khẩu diễn xuất" sang thị trường Trung Quốc, lại còn hợp tác với người đẹp hạng A Trương Quân Ninh, cái tên Liên Bỉnh Phát lập tức gây chú ý khắp xứ Đài. Anh được truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) săn đón và gọi với danh xưng "Ảnh đế Việt Nam" trên tất cả tít báo.

Không nằm ngoài dự đoán, với kịch bản tốt, cảnh quay đẹp, mạch phim cuốn hút và màn hóa thân xuất sắc của Liên Bỉnh Phát - Trương Quân Ninh, Bác Sĩ Tha Hương đã nhận 15/27 đề cử tại Kim Chung 2025. Nếu Trương Quân Ninh đáng tiếc trượt giải Thị hậu, Liên Bỉnh Phát lại tạo ra kỳ tích có nằm mơ cũng không ai nghĩ đến khi lên ngôi Thị đế Kim Chung.

Không chỉ là nam diễn viên Việt đầu tiên được đề cử và giành chiến thắng, Liên Bỉnh Phát còn đánh dấu cột mốc lần đầu tiên trong 60 năm tổ chức của Kim Chung có 1 ngôi sao nước ngoài giành danh hiệu Thị đế ngay trong lần đầu đóng phim tại thị trường xứ Đài. Chiếc cúp vàng Kim Chung mà Liên Bỉnh Phát đạt được cũng đã chứng minh cho việc anh "danh xứng với thực".

Trước khi làm nên lịch sử ở Kim Chung, truyền thông xứ Đài đã gọi Liên Bỉnh Phát với danh xưng "Ảnh đế Việt Nam"

Từ tối 18/10 đến nay, giới truyền thông Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc) liên tục đưa tin về chiến thắng lịch sử của Liên Bỉnh Phát. Tờ China Times ví anh như "Lương Triều Vỹ của Việt Nam". TVBS khẳng định chiến thắng của Liên Bỉnh Phát là bước ngoặt, khẳng định tài năng và bản lĩnh của diễn viên Việt ở châu Á. Elle Taiwan gọi Liên Bỉnh Phát là "quái vật diễn xuất Việt Nam". Marie Claire Taiwan, Style.Udn, Mirror và nhiều trang báo lớn của Đài Loan (Trung Quốc) đồng loạt gọi thành tích tại Kim Chung của Liên Bỉnh Phát là "cột mốc lịch sử của diễn viên Việt Nam trên bản đồ sao châu Á".

Với việc trở thành Thị đế Kim Chung và gây tiếng vang lớn chưa từng thấy ngay ở lần đầu "mang chuông đi đánh xứ người", Liên Bỉnh Phát rộng cửa phát triển ở thị trường giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Anh được xem là làn gió mới, vừa có ngoại hình nam tính điển trai, vừa có tài năng diễn xuất. Các giám khảo Kim Chung đã nhận xét Liên Bỉnh Phát có diễn xuất đỉnh cao, tự nhiên, diễn như không diễn và khả năng thoại linh hoạt giữa tiếng Trung và tiếng Anh "rất hiếm thấy, khó tìm ở một diễn viên nước ngoài". Truyền thông dự đoán thời gian tới Liên Bỉnh Phát sẽ cái tên ưu tiên gửi kịch bản của giới đạo diễn xứ Đài. Hiện tại, có thể nói đố ai ở Vbiz có thể làm được điều mà Liên Bỉnh Phát đang làm được ở thị trường Đài Loan (Trung Quốc).

Liên Bỉnh Phát đang là cái tên gây bão showbiz Đài Loan (Trung Quốc)

Visual điện ảnh, body "tượng tạc" khiến dàn mỹ nhân Cbiz mê như điếu đổ!

Ngoài diễn xuất, điều khiến Liên Bỉnh Phát nổi đình đám đám ở Trung Quốc chính là gương mặt góc cạnh nam tính cuốn hút, body 6 múi cực phẩm, hình thể săn chắc và rắn rỏi. Nhận xét về visual của Liên Bỉnh Phát, tờ Mirorr không tiếc lời tán thưởng: "Vẻ đẹp trai xứng đáng phong thần của Lương Triều Vỹ bản Việt càn quét showbiz Đài Loan (Trung Quốc)!".

Đến cả "Đệ nhất mỹ nhân xứ Đài" Trương Quân Ninh cũng từng công khai khen ngợi ngoại hình cơ bắp như "tượng tạc" của Liên Bỉnh Phát trước truyền thông. "Anh ấy khiến cả đoàn phim đổ rạp khi quay cảnh cởi áo khoe hình thể. Toàn bộ nhân viên của đoàn phim và diễn viên nữ đều chen chúc trước màn hình để ngắm anh ấy. Ngay cả đàn chị Thái Hoàn Yến còn ngắm anh ấy không rời mắt và phải thốt lên hài hước rằng: 'Đời người không dễ dàng, phải chọn con đường gập ghềnh mà đi'". Chia sẻ của Trương Quân Ninh và đánh giá của truyền thông Trung Quốc cho thấy sức hút không thể cưỡng nổi của Liên Bỉnh Phát.

Liên Bỉnh Phát sánh đôi với Trương Quân Ninh trên thảm đỏ Kim Chung vào tối 18/10

Báo giới Đài Loan (Trung Quốc) khen ngợi Liên Bỉnh Phát có visual xứng đáng phong thần. Đến Trương Quân Ninh, Thái Hoàn Yến cũng không thể rời mắt trước body rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn của nam diễn viên Việt

Không chỉ vậy, Liên Bỉnh Phát còn có mối quan hệ thân thiết đáng ngưỡng mộ với Trương Quân Ninh, nam diễn viên Dương Nhất Triển - 2 diễn viên hàng đầu xứ Đài. Trong đó, Trương Quân Ninh là nữ diễn viên có gia thế hiển hách, học vấn uyên bác, nhan sắc ngọt ngào và được công chúng Trung Quốc vô cùng yêu mến. Trương Quân Ninh là tiến sĩ ngành luật. Cha cô là giáo sư, mẹ là nhà văn nổi tiếng, giảng viên của trường Nghệ thuật quốc gia Đài Loan (Trung Quốc). Gia tộc họ Trương là một trong những dòng họ quyền lực nhất xứ Đài.

Liên Bỉnh Phát có mối quan hệ thân thiết với mỹ nhân gia thế Trương Quân Ninh

Nguồn: TVBS, China Times, Mirror