Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong tạm biệt 75kg nhờ… đánh răng ngay sau ăn

Là một trong những Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) nhưng vóc dáng của Chung Hân Đồng lại thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán. Cô thừa nhận bản thân thuộc tạng người “thở thôi cũng béo”, càng lớn tuổi càng dễ tăng cân do quá trình trao đổi chất chậm lại. Thậm chí, có thời điểm người đẹp sinh năm 1981 còn bị trêu chọc với biệt danh “thân hình 75kg”, khi cân nặng lên xuống thất thường như tàu lượn.

Chung Hân Đồng từng có thời điểm khiến công chúng không nhận ra vì tăng cân.

Để kiểm soát vóc dáng, một trong những mẹo đơn giản nhưng hiệu quả mà Chung Hân Đồng duy trì chính là đánh răng ngay sau khi ăn. Thói quen này giúp cô hạn chế cảm giác thèm ăn vặt, đặc biệt vào buổi tối – thời điểm dễ “vỡ kế hoạch” nhất. Bằng cách tạo cảm giác khoang miệng đã sạch sẽ, việc ăn thêm trở nên kém hấp dẫn hơn, từ đó giúp giảm lượng calo nạp vào một cách tự nhiên mà không cần ép bản thân nhịn ăn quá khắt khe.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên áp dụng nguyên tắc ăn no khoảng 70–80% mỗi bữa, thay vì ăn đến khi quá no. Cô cho rằng việc ăn vừa đủ giúp cơ thể không bị dư thừa năng lượng, hạn chế tích mỡ mà vẫn đảm bảo không bị đói hay thiếu chất. Thay vì kiêng khem cực đoan, cô vẫn cho phép bản thân thưởng thức những món yêu thích như burger, nhưng luôn kiểm soát khẩu phần ở mức hợp lý.

(Ảnh: Weibo)

Một điểm đáng chú ý khác trong chế độ ăn của Chung Hân Đồng là cách cô xử lý tinh bột. Nữ ca sĩ không loại bỏ hoàn toàn nhóm chất này, bởi điều đó dễ khiến cơ thể rơi vào trạng thái thèm ăn và mất kiểm soát. Thay vào đó, cô ăn rau và protein trước, sau đó mới dùng một lượng nhỏ tinh bột ở cuối bữa. Cách ăn này không chỉ giúp no lâu mà còn hạn chế lượng carb nạp vào mà không gây cảm giác thiếu thốn.

Song song với đó, cô gần như nói không với đồ uống nhiều đường – “thủ phạm” khiến cân nặng tăng nhanh nhưng lại khó kiểm soát. Thay vì trà sữa hay nước ngọt, Chung Hân Đồng ưu tiên nước khoáng, trà thảo mộc hoặc các loại nước ép tự làm từ dưa chuột, táo hay nước dừa. Những lựa chọn này không chỉ ít calo mà còn giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn trong ngày.

(Ảnh: Weibo)

Khi cơn thèm ăn xuất hiện, đặc biệt vào buổi tối, cô thường uống một chút giấm táo pha loãng để “cắt cơn” nhanh chóng. Đây là mẹo nhỏ giúp ổn định cảm giác thèm ăn mà không cần tìm đến đồ ăn vặt. Ngoài ra, việc duy trì chế độ ăn nhiều protein, rau xanh và hạn chế đồ ngọt cũng góp phần giúp cô giữ được vóc dáng săn chắc, ổn định cân nặng trong thời gian dài.

Có thể thấy, bí quyết giảm cân của Chung Hân Đồng không nằm ở những phương pháp cực đoan mà đến từ việc duy trì những thói quen nhỏ nhưng nhất quán mỗi ngày. Từ việc đánh răng sau khi ăn để kiểm soát cơn thèm, đến cách ăn uống khoa học và cân bằng dinh dưỡng, tất cả đều hướng đến mục tiêu giảm cân bền vững.