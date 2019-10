Đề nghị xử lý lái xe Maybach lỗi xâm hại sức khoẻ người khác

Chiều 16-10, Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa cho biết, đã hoàn tất hồ sơ vụ việc người đi siêu xe Maybach va chạm giao thông xong đánh người, xưng là tài xế riêng của Bộ trưởng Bộ Công an.

Hồ sơ vụ việc này đã được chuyển cho Công an quận Đống Đa, với đề xuất xử lý về lỗi "Xâm hại sức khoẻ người khác".



Trước đó, 15h ngày 15-10, anh Lê Sinh Tuấn (SN 1977, trú tại số 1 ngõ 45 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ) đến Công an phường Láng Hạ trình báo về việc bị một thanh niên tự xưng lái xe riêng của Bộ trưởng Bộ Công an đánh, gây thương tích tại ngõ 47 Nguyên Hồng.

“Từ trình báo này, Công an phường Láng Hạ đã tiến hành xác minh, đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ.

Qua làm việc, xác định Phạm Quốc Nam Anh (SN 1985, trú tại 42 ngõ 26 Kim Hoa, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội; nghề nghiệp tự do) là người điều khiển ô tô Maybach đã xảy ra va chạm, rồi đánh anh Tuấn và xưng là lái xe riêng của Bộ trưởng Công an.

Tại cơ quan Công an, Phạm Quốc Nam Anh khai nhận do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, anh ta đã đánh, gây thương tích cho anh Tuấn tại ngõ 47 Nguyên Hồng. Bản thân Nam Anh không có bất kỳ quan hệ và không phải là lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an.