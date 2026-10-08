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Đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB Đỗ Hoàng Linh

Minh Tuệ
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Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt 2 bị can Đỗ Hoàng Linh và Trần Trọng Nghĩa trong vụ án vi phạm quy định về cho vay tại Ngân hàng VNCB.

Ngày 8/10, Bộ Công an thông tin về kết luận điều tra vụ án hình sự liên quan các sai phạm trong hoạt động cho vay xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Theo đó, ngày 4/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) kết luận điều tra, đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt đối với 2 bị can Đỗ Hoàng Linh (56 tuổi), cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng VNCB và Trần Trọng Nghĩa (42 tuổi), cựu Phó phòng phụ trách kinh doanh Ngân hàng VNCB.

- Ảnh 1.

Bị can Trần Trọng Nghĩa. (Ảnh: Bộ Công an)

Cả hai bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo khoản 3, Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo Bộ Công an, bị can Trần Trọng Nghĩa có hộ khẩu thường trú tại A50, KP26, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM. Người này đang bị truy nã theo quyết định ngày 18/11/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Đối với bị can Đỗ Hoàng Linh, cơ quan điều tra xác định người này có hộ khẩu thường trú tại D17 Cư xá Hải Nam, KP11, phường Gia Định, TP.HCM.

- Ảnh 2.

Bị can Đỗ Hoàng Linh. (Ảnh: Bộ Công an)

Trước đó, ngày 4/8/1999, Linh bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 9/1/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã Đỗ Hoàng Linh.

Đến nay, nơi ở hiện tại của cả hai bị can đều chưa được xác định.

Bộ Công an cho biết, thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước, vận dụng các quy định của Bộ luật Hình sự về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội ra đầu thú, cơ quan điều tra thông báo việc kết thúc điều tra, đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt đối với hai bị can nêu trên.

Tags

Hoàng Linh

Trần Trọng Nghĩa

ngân hàng VNCB

bộ công an

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