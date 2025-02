Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 (TP.HCM) vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Quách Minh Nhựt (34 tuổi, ngụ Quận 6) về tội Cố ý gây thương tích.

Khoảng 13h40 ngày 14/12/2024, ông T.T.T. (50 tuổi, ngụ Quận 1) điều khiển xe máy chở con đi học, lưu thông trên đường Cống Quỳnh theo hướng đến Nguyễn Thị Minh Khai.

Khi đến trước cổng Bệnh viện Từ Dũ, ông T. thấy xe ô tô do Quách Minh Nhựt điều khiển đang di chuyển chậm trong làn đường dành cho xe máy, gây cản trở giao thông.

Khi đèn xanh bật, ông T. yêu cầu Nhựt lái ô tô rời khỏi làn xe máy để nhường đường. Tuy nhiên, Nhựt bất ngờ mở cửa xe, tiến về phía ông T. và dùng tay đánh mạnh vào mặt, đầu và sau gáy khiến mũ bảo hiểm của ông T. rơi xuống đường. Nhựt sau đó tiếp tục dùng tay đánh vào mặt ông.

Bị can Quách Minh Nhựt.

Bị choáng sau vụ việc, ông T. nhờ người đi đường báo Công an phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Công an phường nhanh chóng lập hồ sơ và chuyển vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 để thụ lý.

Với kết luận giám định bị thương tích 6%, ông T. gửi đơn yêu cầu Nhựt bồi thường hơn 242 triệu đồng, bao gồm chi phí điều trị, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe, thu nhập thực tế bị mất và tổn thất tinh thần.

Ngày 16/12, Công an Quận 1 mời Quách Minh Nhựt đến làm việc để làm rõ hành vi vi phạm. Đến ngày 18/12, Nhựt bị khởi tố và bắt giam về tội Cố ý gây thương tích.