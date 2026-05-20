Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Chu Thị Thành, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức, về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.



Bị can Chu Thị Thành (trái) và bị can Mai Anh Tuyên. Ảnh: Bộ Công an

Cùng vụ án, 22 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, Công ty Thiên Minh Đức là thương nhân đầu mối kinh doanhxăng dầu, có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn, bị can Chu Thị Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, với giá thấp hơn giá bán có hóa đơn.

Kết luận điều tra xác định mục đích của việc này, là để thu tiền ngay, sử dụng vào các dự án của công ty và không phải trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh tỷ lệ trích quỹ ở mức cao.

Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỉ đồng cho 25 công ty; đồng thời bán 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá 310 tỉ đồng cho khách hàng vãng lai nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Cơ quan điều tra xác định số tiền quỹ bình ổn giá không trích lập là 67,3 tỉ đồng.

Để cân đối lượng hàng tồn trên sổ sách, bị can Thành tiếp tục bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới xuất hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp. Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã xuất bán khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng cho 21 công ty, với khối lượng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỉ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ việc bán hóa đơn là hơn 20,6 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu bị chiếm đoạt trong vụ án là hơn 79 tỉ đồng.