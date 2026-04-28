Đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thùy SN 1992

Trang Anh |

Công an rà soát, sàng lọc các đối tượng và phát hiện Nguyễn Thị Thùy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Công an tỉnh An Giang 28/4 cho biết, ngày 19/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Thùy (sinh ngày 1992, trú tại ấp Hòa Lợi 1, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang) về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 29/11/2025, tại chùa Tam Bửu, thuộc xã Ba Chúc, tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra, ngày 29/11/2025, chị Đỗ Thị P (sinh năm 1977, ngụ ấp An Quới, xã Long Kiến, tỉnh An Giang) cùng gia đình đến viếng chùa Tam Bửu thì bị kẻ gian móc túi lấy trộm 01 điện thoại di động (mua vào tháng 11/2024, trị giá khoảng 4 triệu đồng).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ba Chúc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Qua đó, phát hiện Nguyễn Thị Thùy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy - Ảnh: Công an An Giang

Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo khoác của Thùy đang mặc có 01 điện thoại di động trùng khớp với tài sản của bị hại. Qua xác minh, xác định đây chính là điện thoại của chị P vừa bị mất. Tại cơ quan Công an, Thùy đã thừa nhận hành vi móc túi trộm cắp tài sản của người đi chùa.

Qua tra cứu, Nguyễn Thị Thùy có 04 tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản” và hiện đang được hoãn chấp hành một bản án của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ cũng về tội danh này. Cơ quan Công an nhận định, đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, thường lợi dụng các khu vực lễ hội, nơi tập trung đông người để thực hiện hành vi phạm tội.

Công an xã Ba Chúc khuyến cáo người dân khi tham gia các hoạt động lễ hội cần nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản cá nhân cẩn thận, hạn chế mang theo hoặc đeo các trang sức có giá trị nhằm tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, gây mất an ninh trật tự.

Bắt giữ công nhân Nguyễn Hữu Nghĩa khi đang làm việc ở sân bay
Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

00:54
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

00:38
