Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Phạm Minh An - nguyên Giám đốc Sở Y tế cùng 5 bị can khác liên quan đến gói thầu số 25, mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa TP Vũng Tàu.



Cụ thể, kết luận điều tra đề nghị truy tố Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân), Lê Hữu Lễ (Trưởng Phòng Thiết bị y tế - Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex), Tạ Quang Trường (Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex) về tội "vi phạm quy định đấu thầu".

Gói thầu số 25 dự án mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa TP Vũng Tàu

Các bị can Phạm Minh An (nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Trần Mạnh Hải (nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế) và Đỗ Hữu Hải (Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sơn Hà) bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Gói thầu số 25 là 1 trong 25 gói thầu thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa TP Vũng Tàu với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá hơn 38 tỉ đồng, giá trúng thầu là hơn 37,9 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex.

Theo kết luận điều tra, bị can Huỳnh Tuấn Anh đã thông đồng với Lê Hữu Lễ và Tạ Quang Trường cung cấp thông tin không trung thực để Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex trúng gói thầu số 25. Nhưng thực chất Công ty Tạ Thiên Ân của Huỳnh Tuấn Anh là doanh nghiệp bán thiết bị y tế cho chủ đầu tư thông qua Công ty Vimedimex.

Đối với bị can Phạm Minh An, là người đứng đầu chịu trách nhiệm điều hành Sở Y tế do tin tưởng vào việc tham mưu của cấp dưới nên đã không kiểm tra các tài liệu liên quan, không yêu cầu báo cáo, dẫn đến ký quyết định tổ chức đấu thầu, thực hiện gói thầu.

Ngoài việc giao cho Hải trực tiếp tham mưu gói thầu số 25, bị can An còn giao cho Hải tham mưu tổ chức thực hiện 24 gói thầu còn lại của dự án, không thông qua phòng, ban để tham mưu.

Quá trình điều tra, chưa thu được tài liệu chứng minh sự thông đồng của bị can An và các bị can Tuấn Anh, Hữu Lễ, Quang Trường; chưa thu được tài liệu chứng minh động cơ mục đích vụ lợi của bị can.

Đối với Đỗ Hữu Hải, đã dùng bản dự thảo chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý để lập tờ trình cho chủ đầu tư. Còn bị can Trần Mạnh Hải với trách nhiệm phụ trách trực tiếp hồ sơ thầu, biết tờ trình của Đỗ Hữu Hải không có giá trị nhưng vẫn trình cho Giám đốc Sở Y tế Phạm Minh An ký duyệt.

Kết quả, gói thầu số 25 có trị giá gần 38 tỉ đồng nhưng gây thiệt hại cho chủ đầu tư số tiền hơn 18,3 tỉ đồng. Bản thân Công ty Vimedimex được chia hơn 680 triệu đồng.