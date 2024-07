Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, sau khi khởi tố vụ án, đơn vị tiến hành các công tác nghiệp vụ như lấy lời khai của bị can; chứng cứ xác định hành vi phạm tội của bị can; động cơ, mục đích phạm tội..., đồng thời thu giữ vật chứng, hung khí gây án để hoàn thiện kết luận điều tra.

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi gửi toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị truy tố đối với bị can Lê Đình Thuyết.

Lê Đình Thuyết tại Cơ quan Công an

Trước đó, lúc 6 giờ sáng 19/6 , trên địa bàn Đội 6, thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, đối tượng Lê Đình Thuyết (57 tuổi), hộ khẩu thường trú ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã dùng hung khí đâm 4 người trong một gia đình, gồm anh Lê Hồng T. (50 tuổi), chị Phạm Thị Ph. (42 tuổi, là vợ ông T.), cháu Lê Hồng như Y. (6 tuổi) và cháu Lê Hồng Châu Ng. (4 tuổi), cùng trú xã Nghĩa Dõng.

Hậu quả, khiến anh T. và chị Ph. tử vong tại chỗ; 2 cháu Y. và Ng. bị thương nặng cấp được đưa đi cứu tại bệnh viện và hiện đã không nguy hiểm đến tính mạng.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Sau khi gây án, đối tượng Thuyết đã lẩn trốn sau vườn và bị lực lượng chức năng và người dân bắt giữ. Lê Đình Thuyết là anh con bác của chủ nhà và đang sinh sống ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn liên quan đến đất đai, nên Lê Đình Thuyết đã từ Vùng Tàu về Quảng Ngãi ra tay sát hại gia cả gia đình nạn nhân.