Trong lúc chở mẹ con người tình đi chơi, bé trai 4 tuổi nhiều lần quấy khóc nên Hải đã ném cháu trẻ xuống sông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Huỳnh Hồng Hải (43 tuổi, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Long Xuyên) về tội Giết người.

Theo kết luận điều tra, vào năm 2023, Hải đang có quan hệ tình cảm với chị T.T.V. (35 tuổi, ngụ TP.HCM). Lúc này chị V. đã có một con trai là bé K. (4 tuổi).

Ngày 10/9/2023, Hải điện thoại mời chị V. xuống miền Tây ăn đám giỗ nên chị V. chở con trai đến dự vào chiều tối 10/9/2023.

Huỳnh Hồng Hải. (Ảnh: Công an An Giang).

Khoảng 10h30 ngày 11/9, bé K. quấy khóc nên chị V. nhờ Hải chở đi chơi. Trong lúc đến giữa cầu Tôn Đức Thắng đoạn thuộc phường Mỹ Hòa (nay phường Long Xuyên), bé K. tiếp tục quấy khóc nên Hải ôm bé trai đưa ra lan can cầu và ném xuống sông Long Xuyên.

Lúc này, ông Bùi Ngọc Thọ (66 tuổi, ngụ phường Thới Long, TP Cần Thơ) đang chạy ghe chở lúa đến cầu nên kịp cứu vớt bé K..

Nhận được tin báo, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh hình sự Công an tỉnh An Giang và Công an TP Long Xuyên cũ đã phối hợp điều tra và bắt giữ Hải sau 5 giờ gây án.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định thời điểm thực hiện hành vi, Hải nhận thức được hành vi phạm tội. Tuy nhiên, Hải sau đó có biểu hiện tâm thần nên phải đưa bị can áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tới nay.