Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng tội nhận hối lộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Trong số các bị can, ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ), bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 4,54 tỷ đồng.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh này còn có các bị can: Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (QLXDCT), Bộ NN&PTNT (cũ); Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục QLXDCT, kiêm Giám đốc Ban 4; Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến, nguyên Giám đốc Ban 8.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị đề nghị truy tố về 3 tội danh, gồm: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Ngoài ra, có 14 bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, do có mối quan hệ từ trước, Nguyễn Văn Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho ông Hoàng Văn Thắng và một số lãnh đạo, cán bộ Cục QLXDCT nhằm tác động, chỉ đạo các Giám đốc Ban quản lý dự án tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng thầu.

Đồng thời, Dân còn thỏa thuận chi tiền để các Giám đốc Ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Văn Dân đã giúp Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 251 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền mà bị can Dân dùng để đưa hối lộ được xác định hơn 40 tỷ đồng.

Đối với các bị can nhận hối lộ, kết luận điều tra nêu rõ, ông Hoàng Văn Thắng đã nhận 200.000 USD, tương đương khoảng 4,54 tỷ đồng, trong đó có khoản 500 triệu đồng liên quan gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mảng và 50.000 USD nhận dịp lễ, Tết.

Bị can Trần Tố Nghị bị cáo buộc nhận 13 tỷ đồng; Nguyễn Hải Thanh nhận 6,25 tỷ đồng; Trần Văn Lăng nhận 13,425 tỷ đồng và Lê Văn Hiến nhận 3 tỷ đồng.

Theo kết luận, trong quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; đồng thời tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất hợp pháp để khắc phục hậu quả của vụ án.