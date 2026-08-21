Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung và 4 đồng phạm về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, gây thiệt hại hơn 5,5 tỷ đồng.

Ngày 21/8, nguồn tin của PV Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có bản kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất", xảy ra năm 2019, tại phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (cũ), nay thuộc phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án đến Viện KSND tỉnh này, đề nghị truy tố 5 bị can có liên quan, gồm: Dương Thành Trung (65 tuổi) - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; Phạm Quốc Nam (64 tuổi) - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu); Lê Quang Phục (64 tuổi) - cựu Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu;

Hoàng Trung Cảnh (42 tuổi) - cựu Trưởng phòng Phát triển quỹ đất, thuộc Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu; và Nguyễn Ngọc Hạnh (46 tuổi) - cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu.

Các bị can bị truy tố cùng về tội danh "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất".

Công viên văn hóa Trần Huỳnh trước khi thu hồi đất của Công ty Quốc Lâm để giao cho nhà đầu tư mới.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV thương mại - dịch vụ Quốc Lâm (Công ty Quốc Lâm) với tổng kinh phí hơn 28 tỷ đồng, các bị can Cảnh, Phục, Hạnh, Nam và Trung đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai; bồi thường không có căn cứ cho Công ty Quốc Lâm đối với các thiết bị hạng mục khu vui chơi, giải trí, 10% chi phí dự phòng trong hồ sơ dự toán và các công trình, hạng mục không phép, không phù hợp quy hoạch. Các vi phạm trên gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.

Trong đó, bị can Nam với vai trò là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trong chỉ đạo thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ cho Công ty Quốc Lâm. Quá trình thẩm định, bị can Nam và bộ phận chuyên môn của Sở đã không kiểm tra cụ thể phương án bồi thường, hỗ trợ cho Công ty Quốc Lâm và hồ sơ, tài liệu kèm theo. Từ đó, không phát hiện hồ sơ dự toán, do Công ty Quốc Lâm cung cấp chưa được thẩm tra theo quy định, dẫn đến thông qua phương án và ký ban hành tờ trình về hỗ trợ, bồi thường không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với bị can Dương Thành Trung, với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ), ký quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho Công ty Quốc Lâm hơn 28 tỷ đồng, trên cơ sở xét đề nghị của bị can Phạm Quốc Nam.

Trước khi ký quyết định, ông Dương Thành Trung tổ chức cuộc họp nghe Phạm Quốc Nam báo cáo kết quả thẩm định phương án, trong đó có đoạn: "Qua kiểm tra phương án bồi thường thì phần chi phí san lấp mặt bằng Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất Bạc Liêu chưa có số liệu thực tế mà tính toán trên cơ sở hồ sơ dự toán, do Công ty Quốc Lâm cung cấp", là chưa đủ căn cứ phê duyệt phương án.

Tại cuộc họp, Phạm Quốc Nam gửi tờ trình cho bị can Dương Thành Trung. Sau khi xem nội dung tờ trình và nghe bị can Phạm Quốc Nam báo cáo nhưng Dương Thành Trung không chỉ đạo kiểm tra, đánh giá lại phương án mà kết luận chỉ đạo bồi thường cho Công ty Quốc Lâm. Đồng thời, ông Trung ký ban hành quyết định phê duyệt phương án có các nội dung bồi thường không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định, bị can Dương Thành Trung thực hiện hành vi với lỗi cố ý, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.