Sau hơn 3 năm bị truy nã, cựu Chi cục trưởng Thi hành án dân sự của TP Cần Thơ cũ đã bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cũ.

Cụ thể, bị can Phạm Hoàng Hùng, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, TP Cần Thơ (cũ) bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Quyết định truy nã Phạm Hoàng Hùng.

Theo quyết định truy nã số 03, ngày 6/2/2023, của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao (Phòng 10), Phạm Hoàng Hùng (SN 1980, tại Bạc Liêu), quê quán tỉnh Thanh Hóa. Khi bị truy nã, Hùng có hộ khẩu thường trú tại tổ 4, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM (nay là ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội).

Cơ quan điều tra xác định Phạm Hoàng Hùng đã bỏ trốn từ ngày 30/11/2022. Vì vậy, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan điều tra VKSND Tối cao (Phòng 10), số 199 Hoàng Văn Thụ, TP.HCM.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao sẽ thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết và phối hợp theo quy định của pháp luật trong quá trình truy tố và xét xử vắng mặt đối với Phạm Hoàng Hùng.