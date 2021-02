Đề nghị truy tố 51 bị can làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Ngày 20/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Phương (SN 1996), trú tại xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cùng 50 bị can khác về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.



Theo kết quả điều tra, khoảng đầu tháng 7 năm 2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện, đấu tranh triệt phá 1 đường dây chuyên làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, thu giữ nhiều tang vật liên quan, chủ yếu là giấy phép lái xe (GPLX) ôtô, môtô, xe máy và các loại văn bằng, chứng chỉ....

Các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, kín đáo, thường lập các trang mạng cá nhân ảo với thông tin không chính chủ để đăng thông tin quảng cáo nhằm lôi kéo, tìm kiếm khách hàng và kết nối, mở rộng đường dây.

Có rất nhiều đối tượng đã tham gia làm đầu mối ở nhiều địa phương trong cả nước. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, lần lượt khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phương và 50 bị can khác về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 12/2018, Nguyễn Văn Phương sử dụng trang Facebook cá nhân lên mạng xã hội tìm hiểu đặt mua GPLX giả hạng A1 cho vợ để sử dụng.

Phương liên hệ với 1 đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) qua mạng xã hội rồi thỏa thuận làm GPLX hạng A1 với giá 1,5 triệu đồng, Phương đã gửi ảnh chân dung, giấy tờ tùy thân của vợ mình và chuyển qua tài khoản ngân hàng trước cho đối tượng này số tiền 200 ngàn đồng. Khoảng 10 ngày sau, Phương nhận được GPLX hạng A1 cùng bộ hồ sơ mang tên vợ mình, đồng thời thanh toán số tiền còn lại.

Thấy việc làm GPLX đơn giản nên Phương đã nảy sinh ý định nhận của khách và đặt làm để hưởng chênh lệch. Phương móc nối với đối tượng này để nhận làm GPLX hạng A1 với giá 600.000đ (bán lại từ 1 đến 1,6 triệu đồng), hạng A2 giá 800 ngàn đồng (bán lại từ 1,8 triệu đồng đến 2,3 triệu đồng) và GPLX ôtô các hạng là 2 triệu đồng (bán lại từ 8 đến 9 triệu đồng).

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Phương và đồng bọn đã nhận và đặt làm giả gần 200 tài liệu, trong đó có 56 GPLX các loại; nhiều giấy tờ, hồ sơ liên quan... để hưởng tiền chênh lệch.