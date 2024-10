Ngày 6/10, nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết, Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã có văn bản truyền đạt ý kiến của ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chuyển cơ quan công an xem xét giải quyết theo thẩm quyền đối với đề nghị của Tập đoàn Lộc Trời .

Tập đoàn Lộc Trời tố nguyên Tổng giám đốc Công ty gây thất thoát tài sản.

Theo đó, UBND tỉnh An Giang nhận được Công văn 312 ngày 12/9 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời . Nội dung công văn này đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh An Giang chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền thực hiện biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Duy Thuận - cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời - đã có hành vi gian dối , có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản của tập đoàn này.



Trước đó, ngày 24/7, Tập đoàn Lộc Trời cũng đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh An Giang thu hồi thẻ APEC và áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Duy Thuận.

Lộc Trời cho rằng, ông Thuận "có thái độ né tránh, thiếu hợp tác trong việc bàn giao và có dấu hiệu tìm cách xuất cảnh ra nước ngoài để thoái thác trách nhiệm".

Như Tiền Phong đã đưa tin, Tập đoàn Lộc Trời miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Duy Thuận từ ngày 15/7. Ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - tạm thời điều hành hoạt động của doanh nghiệp cho tới khi bổ nhiệm lãnh đạo mới.

Thời gian qua Lộc Trời gặp một số khó khăn về dòng tiền, thậm chí phải nợ nông dân một số tỉnh miền Tây tiền thu mua lúa . Tập đoàn này cũng gây phản ứng khi bỏ giá thấp hơn thị trường và thấp hơn giá chào mua của Indonesia để trúng hợp đồng cung ứng 100.000 tấn gạo cho nước này.

Được biết, Tập đoàn Lộc Trời là công ty cổ phần với hơn 24% vốn Nhà nước, tiền thân là Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang.