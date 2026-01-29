Chủ tịch HĐTV và Tổng giám đốc giữ vai trò chủ mưu

Sau 3 ngày xét xử, sáng 29/1, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam - VICEM) mức án từ 15 - 17 năm tù; bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM) 14 - 16 năm tù cho 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng vụ án, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV VICEM) bị đề nghị 12 – 13 năm tù tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các bị cáo khác có vai trò thấp hơn, phạm tội do làm theo chỉ đạo được đề nghị tuyên các mức án từ 3 - 9 năm tù, một số bị cáo được đề nghị án treo.

Viện Kiểm sát đánh giá, nhóm bị cáo có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, lập, thẩm định và phê duyệt đầu tư dự án Trụ sở điều hành VICEM; cố ý tính toán, áp đặt các chỉ tiêu tài chính mang tính chủ quan là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu quả kinh tế của dự án không khả thi.

Những sai sót này khiến tình trạng dự án đầu tư bị bỏ dang dở, không thể hoàn thiện để đưa vào khai thác sử dụng. Thậm chí cho đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn không thể chuyển nhượng và chưa thể tiếp tục triển khai do phải tính toán lại toàn bộ hiệu quả kinh tế.

Viện Kiểm sát nhận định, đối với tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", bị cáo Lê Văn Chung và Nguyễn Ngọc Anh là những người đề ra chủ trương, giữ vai trò chủ mưu xuyên suốt vụ án nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.

Cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh

Cựu Tổng giám đốc phản bác một phần nội dung buộc tội

Diễn biến xét hỏi trước đó cho thấy, bị cáo đều thành khẩn khai báo, chỉ duy nhất cựu Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Anh không nhận hết nội dung buộc tội trong cáo trạng.

Ông Nguyễn Ngọc Anh khẳng định không tham gia thỏa thuận cho Công ty ECON "thông thầu". Dù nhận 800 triệu đồng "hoa hồng" từ cấp dưới nhưng ông khẳng định "không biết tiền gì", cũng không quan tâm bởi khoản tiền nhỏ không đáng kể so với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng của cán bộ, nhân viên tổng công ty.

Dù phản bác một phần nội dung buộc tội, ông Nguyễn Ngọc Anh cũng bày tỏ tiếc nuối khi một dự án lẽ ra phải có kết quả tốt nhưng hậu quả lãng phí đến nay chưa thể khắc phục. Theo ông, Trung tâm điều hành VICEM là niềm mong mỏi của hàng chục ngàn cán bộ nhân viên Tổng công ty vì cần trụ sở làm việc mới...

Theo Viện Kiểm sát, quá trình đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, nhóm cựu lãnh đạo VICEM đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Hội đồng thành viên VICEM căn cứ số liệu được lập khống để 2 lần phê duyệt đầu tư dự án với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng. Tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư nhưng đơn vị lại không thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Dự án của VICEM đã bỏ hoang 10 năm sau khi xây xong phần thô.

Dự án khởi công ngày 6/5/2011, đến ngày 9/8/2015 thì hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ vào dự án là 1.245 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được. Việc này bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình thực hiện gói thầu số 19 về "thi công tường vây và cọc khoan nhồi" của dự án, bị cáo Ngọc Anh bị cáo buộc đã câu kết cùng Dư Ngọc Long (Trưởng ban quản lý dự án) và Tổng Giám đốc công ty ECON Đỗ Đình Thu để cùng hưởng lợi cá nhân. Các bên thống nhất trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho VICEM để được thi công.

Dưới sự chỉ đạo của bị cáo Long, nhân viên tại Ban quản lý dự án VICEM phối hợp với phía ECON làm hồ sơ dự thầu, giúp doanh nghiệp này trúng thầu như đã dự kiến. VICEM đã thanh toán cho ECON hơn 144 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện gói thầu và làm thủ tục thanh quyết toán, ECON đã lập khống hợp đồng thuê nhân công trị giá hơn 9,4 tỷ đồng và lập khống hợp đồng thuê thiết bị trị giá hơn 6,2 tỷ đồng. Qua đó dẫn tới hậu quả thiệt hại của gói thầu là hơn 15,6 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, bị cáo Thu đưa cho Long 3,25 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ 5% đã thỏa thuận ban đầu). Long sau đó chi cho Nguyễn Ngọc Anh 800 triệu đồng, Lê Văn Chung 200 triệu đồng..., còn lại 1,9 tỷ đồng giữ chi tiêu cá nhân.