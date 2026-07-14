Đề nghị nghiên cứu tách riêng thi tốt nghiệp THPT và đại học

Sau nhiều sai phạm được phát hiện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị nghiên cứu tách riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học.

Kiến nghị trên được Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đưa ra khi cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 6 tại phiên họp thứ 4 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 14/7.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

Đề cập đến sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, ông Nguyễn Đắc Vinh đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng.

“ Kỳ thi quốc gia là kỳ thi tối quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, có sai sót là việc rất lớn. Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là kiên quyết xử lý rất nghiêm, không chấp nhận ’vùng trống‘ nào cả, ai sai là đều xử lý nghiêm ”, ông Nguyễn Đắc Vinh nói.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước trong giao dục cũng như tổ chức những kỳ thi quốc gia, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng với kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay ít nhất 2 quan điểm nên nghiên cứu để đưa ra giải pháp.

Vấn đề thứ nhất, theo ông Nguyễn Đắc Vinh, việc tổ chức kỳ thi “2 trong 1” có thuận lợi là tiết kiệm công sức của người dân, giảm chi phí, gánh nặng cho xã hội.

“ Tuy nhiên việc này cũng có bất cập. Trong kỳ thi THPT sẽ tạo động lực cho thi sinh đạt kết quả cao để được tuyển vào các trường đại học và đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiêu cực trong kỳ thi. Chúng tôi có suy nghĩ là nên chăng nghiên cứu tách 2 kỳ thi này ”, ông Nguyễn Đắc Vinh kiến nghị.

Ông Nguyễn Đắc Vinh phân tích, thi tốt nghiệp THPT nhằm đánh giá lại quá trình học phổ thông, chỉ kiểm tra kiến thức và phân loại học sinh, để từ phổ điểm đó đánh giá chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục. Còn chuyện tuyển sinh đại học nên là việc riêng, là việc của các cơ sở giáo dục đại học.

“ Thực tế hiện nay có số trường đại học chuyển sang đánh giá theo năng lực và tự tuyển. Nếu chúng ta tách bạch được ra thì kỳ thi THPT sẽ ít nguy cơ bị lặp lại những tình trạng như hiện nay ”, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nêu quan điểm.

Vấn đề thứ hai là việc tổ chức thi bằng phương thức trắc nghiệm. Ông Nguyễn Đắc Vinh nhận định nếu thi tốt nghiệp THPT và đại học mà chỉ dùng trắc nghiệm thuần túy, nhất là với môn toán, thì cần đánh giá lại.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, hiện nay dạy cho học sinh không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy phương thức trình bày để thể hiện tư duy mạch lạc. Nếu chỉ dùng phương thức trắc nghiệm thì chỉ tích vào phương án đúng.

Hơn nữa, thi trắc nghiệm dù mỗi học sinh một đề nhưng việc can thiệp vào đề thi dễ dàng hơn rất nhiều so với bài thi tự luận. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết thường đề thi chỉ để 70% trắc nghiệm và 30% tự luận nhằm phát triển năng lực học sinh, giúp học sinh rèn luyện nhiều kỹ năng.

Dù nhiều vấn đề xảy ra trong các kỳ thi vừa qua, song ông Nguyễn Đắc Vinh khẳng định tinh thần của Đảng, Nhà nước là xử lý rất nghiêm minh với các sai phạm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng.

Thủ tướng sẽ làm việc với tỉnh Tuyên Quang về kỳ thi THPT

Nêu ý kiến tại phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ rất quyết liệt chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh khách quan, toàn diện liên quan đến phản ánh kết quả thi môn toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

“ Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự công bằng đối với thí sinh và giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với ngành giáo dục ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh và cho hay Thủ tướng Lê Minh Hưng rất quan tâm đến vấn đề này.

Thông tin về việc lãnh đạo Chính phủ cũng đã họp với địa phương để có rà soát, chỉ đạo, Phó Thủ tướng cho biết thêm Thủ tướng sẽ làm việc với UBND và lãnh đạo của tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục có những hướng xử lý vừa nghiêm minh, vừa đảm bảo các quy định pháp luật.